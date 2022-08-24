مساعد وزير الخارجية الأسبق: موقف «القاهرة» من الحرب الروسية- الأوكرانية عقلانى ومتوازن

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الزيارات الخارجية الأخيرة للرئيس السيسى، ولقاءاته بالمسئولين العرب والدوليين فى مصر أعادت فاعلية الدور المصرى مرة أخرى فى التصدى لحل أزمات المنطقة العربية وإعادة الاستقرار لدولها.. وإلى نص الحوار:

ما أهمية الزيارات الخارجية للرئيس «السيسى»؟

- الحركة النشطة للرئيس السيسى على المستوى الخارجى تعطى قوة وثقلاً للدور المصرى تجاه المنطقة والعالم، فالتطورات متسارعة، ولها تأثيرها القوى على منطقتنا العربية، وكل لقاء يجريه الرئيس مع زعماء الدول له طبيعة خاصة، ما يعنى أن هناك دراسة شاملة وخطة محكمة للتنوع فى علاقات مصر الخارجية من حيث الأهمية والتأثير الذى يحقق لمصر وجوداً نشطاً على المستويين الدولى والإقليمى، ومحصلة ذلك أن مصر أصبحت دولة على قمة الهرم فى مناقشة القضايا العالمية، على سبيل المثال وليس الحصر قمة جدة 2022.

كما أن الدور المصرى عاد مرة أخرى ليكون فاعلاً فى إنهاء الأزمات فى المنطقة العربية، وعقيدة السياسة الخارجية المصرية تجاه الأزمات فى المنطقة العربية تنقسم لعدة محاور؛ أبرزها الحفاظ على الأمن القومى المصرى، إضافة إلى الالتزام التاريخى لمصر تجاه الدول العربية.

ما تقييمك لمشاركة «السيسى» فى قمة جدة أو زيارته المهمة لفرنسا؟

- تلك الزيارات تحقق التوازن للسياسة الخارجية المصرية، وعلى سبيل المثال خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للسعودية وجدنا الجانب الأمريكى فى تناغم للمرة الأولى مع الجانب العربى، كما أن مصر فى عهد الرئيس السيسى نجحت فى التوصل إلى مواقف متقاربة بين الدول العربية والعالم الخارجى، وهذا يعنى أن التحركات المصرية والزيارات الخارجية للرئيس فى الدول الأخرى تأتى بثمارها. وهذه التحركات تعطى وزناً وثقلاً لمصر وتحقق مرونة لسياستها الخارجية والظهور القوى للدولة المصرية على المسرح الدولى.

الرئيس السيسى يؤكد دائماً فى القمم والمؤتمرات الدولية أن مصر لا تتدخل فى الشئون الداخلية للدول.. كيف نجحت مصر فى هذه المعادلة الصعبة؟

- الموقف المصرى واضح فى دعمه لوحدة الدول وأراضيها، وتحرص مصر على المشاركة فى الجهود الدولية لإنهاء الأزمات، من خلال حضور الاجتماعات والمؤتمرات الدولية التى تعقد من أجل تسوية هذه الأزمات، كما أنها تتخذ موقفاً رسمياً داعماً لجهود الأمم المتحدة المتعلقة بالمصالحة والحوار والتسوية. وتتبع مصر سياسة استراتيجية تقوم على مساعدة الدول العربية لتخطى أزماتها بما يحقق الأمن والاستقرار فى المنطقة، مع التأكيد على مبدأ تسوية المنازعات بالطرق السلمية، وينطبق هذا المبدأ على قضايا رئيسية كالقضية الفلسطينية التى قامت الدبلوماسية المصرية فيها بجهد ناجح لوضع المصالحة الوطنية الفلسطينية موضع التطبيق. وأبرز تطبيق لذلك، الأزمة الروسية - الأوكرانية، حيث نجحت فيها مصر فى خلق توازن رائع فى المواقف أو البيانات الرسمية، وكان الموقف المصرى نموذجاً للسياسة الخارجية المصرية العاقلة.

كيف نجحت زيارات الرئيس الخارجية فى عرض تجربة مصر لمكافحة الإرهاب؟

- التجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب رائدة وتدرس بالفعل كنموذج ملهم أشادت به المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، ودول العالم المختلفة، حيث ارتكزت الاستراتيجية المصرية على المواجهة الشاملة للإرهاب، وسحب البساط من تحت أقدام الجماعات الإرهابية، وكشف أهدافها الخبيثة. ونحن الآن نتحدث عن الزيارات الخارجية للرئيس السيسى، هناك زيارته إلى فرنسا، التى عززت التعاون المشترك بين البلدين فى مواجهة تحديات المنطقة ومكافحة الإرهاب، لا سيما فى منطقة شمال أفريقيا والساحل الأفريقى.

زيارة ألمانيا

زيارة الرئيس السيسى إلى مدينة برلين جاءت تلبية لدعوة من المستشار الألمانى أولاف شولتز، للمشاركة فى فعاليات «حوار بطرسبرج للمناخ»، الذى يعد إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية «cop27».