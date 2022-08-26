صلاح الشرنوبي: خسرت أموالي بعد إنتاج مسلسل «آن الأوان» لوردة

كشف الملحن صلاح الشرنوبي، عن خسارته كل أمواله بعد أن أنتج مسلسل «آن الأوان» للفنانة الراحلة وردة، قائلا: «كانت تجربة قاسية، ولكن كنت أحبها، رغم أنني خسرت أموالي في هذا المسلسل، لذلك هو يعد من التجارب القاسية في حياتي».

وأضاف صلاح الشرنوبي، خلال لقائه ببرنامج «بالخط العريض»، على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب «اللقاء الأول بيني وبين وردة كان في حضور الإذاعي والشاعر الكبير عمر بطيشة، حيث ألف بطيشة أغنية بتونس بيك لوردة ولحنتها، وهنا حصلت دعابة بيننا وقالت لي كلمني يا صلاح، ومن وقتها بدأ المشوار مع الفنانة الكبيرة وردة وأرسلت لها 3 أغنيات على كاسيت».

صلاح الشرنوبي: بدأت العزف في أولى ثانوي

وتابع: «اللي حببني في المزيكا هو أخي العراب سيد الشرنوبي، فهو مؤلف وملحن موسيقى متميز، وبدأت العزف في أولى ثانوي على عود كان يمتلكه أخي فاروق الشرنوبي».

وأفاد بأنه لم يكن لديه طموحات بالعمل في مجال الموسيقي، متابعا: «الأمر جاء صدفة البحتة تماما وسيد الشرنوبي هو مفجر الموسيقى في عائلة الشرنوبي، واحترفنا المزيكا عام 1989 بالانتقال للعيش في القاهرة».

تعرفت على وردة من خلال عمر بطيشة

وأوضح الملحن الكبير صلاح الشرنوبي أنه لحن أغنية بتونس بيك عام 1991، ومعرفته بالفنانة وردة جاءت من خلال عمر بطيشة، حيث كانت وردة تطلق عليه وقتها «سفير المرأة».