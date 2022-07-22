في ذكرى ميلادها.. أبرز أعمال الفنانة «وردة» الدرامية في السينما والتلفزيون

تحل اليوم ذكرى ميلاد نجمة الغناء العربي الفنانة وردة الجزائرية التي ولدت في الثاني والعشرين من شهر يوليو من عام 1939 ورحلت عن دنيانا قبل عشر سنوات.

6 أفلام في مشوارها السينمائي

وشاركت الفنانة وردة خلال مشوارها الفني في 6 أفلام و3 مسلسلات «عام 1962: ألمظ وعبده الحامولي مع عادل مأمون - 1963: أميرة العرب مع رشدي أباظة وفؤاد المهندس - 1973: صوت الحب مع حسن يوسف وعماد حمدي - 1974: حكايتي مع الزمان مع رشدي أباظة - 1977: آه يا ليل يأزمن مع رشدي أباظة ويوسف شعبان - 1994: ليه يا دنيا مع محمود ياسين وصلاح السعدني»

3 مسلسلات في مسيرة وردة

أما عن الدراما فقدمت ثلاثة مسلسلات، هي «مسلسل أوراق الورد الذي قدمت مع الفنان عمر الحريري، ثم مسلسل الوادي الكبير، والنهاية كانت مع مسلسل آن الأوان مع الفنان خالد سليم والفنان حسن حسني واخراج أحمد صقر».

ورحلت الفنانة وردة الجزائرية عن عالمنا بعد أن أثرت الحياة الفنية بمئات الأغنيات الرومانسية والوطنية، وتوفيت بمنزلها، وتم نقل جثمانها الى الجزائر بحضور السفير الجزائري في مصر آنذاك.

يذكر أن وردة الجزائرية كانت طرحت قبل وفاتها بأيام أغنية بعنوان زمن ما هو زماني مع الفنان السعودي الكبير عبادي الجوهر.