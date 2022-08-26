صلاح الشرنوبي: لم أتوقع نجاح «أهيم شوقا».. وهذه تفاصيل خلافي مع حلمي بكر

أكد الملحن صلاح الشرنوبي، خلال لقاء له مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامج «بالخط العريض» على شاشة «الحياة»: أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققته أغنية «أهيم شوقا» لمحمد الحلو، رغم أنها أغنية وطنية، «كانت أغنيتين ومحمد الحلو ضمهم على بعض».

ووصف الشرنوبي ميادة الحناوي بالجذابة، قائلا: «الفنانة ميادة جذابة للغاية ولها فضل كبير على شخصي خاصة في بداياتي عام 1993 ولحنت لها 4 أغنيات منها أغنية "مهما يحاولوا يطفوا الشمس».

الشرنوبي: لا أستطيع نسيان فضل ذكرى

وتابع: «الفنانة ذكرى صوت عظيم أثبت نفسه في سنوات قليلة بأنه جزء من تاريخ الغناء العربي ولا أستطيع أن أنسى فضلها علي ولحنت لها 4 أغنيات منها وحياتي عندك، وبحلم بلقاك».

كما كشف الملحن الكبير صلاح الشرنوبي، لأول مرة تفاصيل الخلاف بينه وبين الملحن حلمي بكر أثناء التحضير لأوبريت الحلم العربي، قائلا: «عملت تيمة معينة، وبعدين الكلام اتكتب، وكان الكلام وقتها ليه اتنين ملحنين يعملوا الأغنية».

الشرنوبي: كنت المفروض ألحن مقاطع من الحلم العربي

وأوضح أنه كان من المفترض أن يلحن مقاطع من أوبريت الحلم العربي في حين يقوم الملحن حلمي بكر بتلحين مقاطع أخرى، والمؤلف مدحت العدل هو من اختار ما لحنته ولم يختر ما لحنه الموسيقار حلمي بكر مما تسبب في ضغينة منه تجاهه.