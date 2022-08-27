الصين تسجل 250 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية الصينية، 250 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، في البر الرئيسي للبلاد، بينها 91 حالة في «مقاطعة هاينان» الواقعة جنوبي البلاد، دون الإبلاغ عن حالات وفاة.

«لجنة الصحة الصينية» تسجل «صفر وفيات» بـ«كورونا»

وقالت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إن البلاد لم تسجل أي وفيات جراء الإصابات بـ«كورونا»، ليظل إجمالي الوفيات ثابتا عند 5226 حالة وفاة، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت اللجنة الصينية، خروج 691 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي للبلاد، أمس الجمعة، ليرتفع الإجمالي إلى 229165 شخصا.

وفي وقت سابق، قالت السلطات، إن 4 مدن في منطقة «التبت» ذاتية الحكم جنوب غربي الصين، أوقفت انتشار عدوى «كورونا» في المجتمع، وهي: «قامدو-ناجكو- نينجتشي - شنان».

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، 95604 إصابة جديدة بـ «كورونا»، بينا 398 وافدة من الخارج، ليصل إجمالي الإصابات إلى 22898523 إصابة.

الولايات المتحدة: تسجيل حوالي 80 ألف حالة إصابة بـ«كورونا» بين الأطفال

وفي الولايات المتحدة، سجلت السلطات، حوالي 80 ألف حالة إصابة بـ«كورونا» بين الأطفال خلال الأسبوع المنتهي في 18 أغسطس الجاري، وقالت «الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال» و«رابطة مستشفيات الأطفال»، في أحدث تقرير، إن نحو 14.4 مليون طفل ثبتت معمليا إصابتهم بالفيروس منذ تفشيه، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت «أكاديمية طب الأطفال»، إلى أن الأطفال مثلوا 18.4% من إجمالي حالات الإصابة التراكمية في الولايات المتحدة، منذ بداية انتشار «كورونا» في البلاد.