الصين تسجل 5 إصابات محلية العدوى بفيروس كورونا.. و«صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية في الصين، اليوم الأحد، 5 إصابات محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في البر الرئيسي للبلاد، أمس السبت، دون تسجيل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بـ الفيروس.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إلى تسجيل 3 حالات في «شنجهاى»، وحالة إصابة واحدة في كل من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم ومقاطعة لياونينج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

خروج 53 مريضا من المستشفيات الصينية بعد تعافيهم من «كورونا»

وأضافت اللجنة الصينية، أن 53 مريضًا خرجوا من المستشفيات، بعد تعافيهم من «كورونا»، فيما بلغ إجمالي الوفيات في البر الرئيسي للبلاد 5226 حالة وفاة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قالت «لجنة الصحة» في «شنجهاي»، إن المدينة سجلت 3 حالات إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» و6 حالات محلية بدون أعراض.

وفي كوريا الشمالية، أرسلت السلطات، طواقم طبية وخبراء في مجال التقصي الوبائي إلى مقاطعة «هوانجهاي الجنوبية»، التي تكافح انتشارا لمرض معوي، فيما قالت الجارة الجنوبية، إن المرض قد يكون الكوليرا أو التيفود، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

تلقي ما لا يقل عن 800 عائلة تعاني بـ«الوباء المعوي الحاد» في كوريا الشمالية

وتلقى ما لا يقل عن 800 عائلة تعاني مما تصفه كوريا الشمالية بـ«الوباء المعوي الحاد» مساعدات في المقاطعة، فيما أشارت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، في تقرير، إلى تنفيذ أعمال تطهير، شملت مياه الصرف الصحي وغيرها من النفايات، لضمان سلامة مياه الشرب، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي 16 يونيو الجاري، أبلغت السلطات الكورية الشمالية، عن وقوع حالة إصابة بمرض معوي حاد في مدينة هيهجو الجنوبية الغربية، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في ذلك الوقت، إن زعيم البلاد، «كيم جونج أون»، أرسل الأدوية التي أعدتها عائلته، إلى لجنة حزب «العمال» الكوري الحاكم في المدينة.