الصين تسجل 308 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

سجلت السلطات الصحية الصينية، 308 إصابة محلية العدوى بـ«كورونا» في البر الرئيس للبلاد، بينها، 205 حالات في «مقاطعة هاينان» الواقعة جنوبي البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

لجنة صينية: عدم تسجيل وفيات جديدة بسبب «كورونا»

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم الثلاثاء، في تقرير، إلى عدم تسجيل وفيات جديدة بسبب «كورونا»، لتظل حصيلة الوفيات ثابتة عند 5226 حالة وفاة.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 574 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 226616 شخصا في البر الرئيسي الصيني.