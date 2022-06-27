الصين تسجل 5 إصابات بكوورنا بينها 3 حالات في بكين.. و«صفر وفيات»

سجلت السلطات الصحية في الصين، 5 إصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، محلية العدوى، في البر الرئيسي للبلاد بينها 3 في بكين واثنتين في شنجهاي، فيما لم تسجل البلاد أي وفيات جديدة، ليظل إجمالي الوفيات عند 5226.

وأشارت«لجنة الصحة الوطنية» في الصين، اليوم الإثنين، إلى خروج 77 مريضًا من المستشفيات بعد تعافيهم من «كورونا»، ليصل الإجمالي إلى 219791 شخصا، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 3429 إصابة بـ«كورونا» بينهم 114 حالة وافدة من الخارج، و 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18329448 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 24525 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع إجمالي إصابات كوريا الشمالية إلى أكثر من 4.72 ملايين حالة

وفي كوريا الشمالية، سجلت السلطات الصحية، أكثر من 7300 إصابة بـ«كورونا» أو ما تطلق عليه السلطات اسم «الحمى»، ليصل إجمالي الإصابا إلى أكثر من 4.72 ملايين حالة، وتعافى أكثر من 4.7 ملايين شخص، فيما لا يزال ما لا يقل عن 13840 شخصا تحت العلاج، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

من جانبه، قال منسق شؤون كورونا في إسرائيل البروفيسور سلمان زرقا، إن إسرائيل تشهد ذروة موجة أخرى لـ الفيروس، مؤكدا في تصريحات نقلتها قناة «كان» الإسرائيلية، أهمية وضع الكمامات.

وفي وقت سابق، أوضح المدير العام لوزارة صحة الاحتلال الاسرائيلي البروفسور نحمان أش، أن متحور كورونا «بي أيه 5» الذي ينتشر حاليا في إسرائيل يعد أكثر عدوى من السلالات السابقة، مشيرا إلى انخفاض فائدة لقاح الفيروس مع مرور الوقت.

زرقا يطلب من الاسرائيليين الامتناع قدر المستطاع عن التواجد في أماكن مكتظة

وطلب زرقا، من الاسرائيليين الامتناع قدر المستطاع عن التواجد في أماكن مكتظة ومسقوفة بسبب التفشي الجديد لـ«كورونا»، مشيرا إلى أن المعيار هو عدد حاملي الفيروس في المشافي وليس مؤشر تكاثر العدوى.

وأوضح المنسق الإسرائيلي، أن 95% منهم هم اشخاص بلغوا الـ65 من العمر فما فوق.

وتجاوزت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميًا منذ ظهور الفيروس في أواخر 2019، 549 مليون حالة، وسجلت الإصابات 549 مليونًا و020 ألفًا و569 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و350 ألفًا و891 حالات وفاة، وسجلت حالات الشفاء، أكثر من 524 ملايين حالة، وفقا لما ذكره موقع «ورلد ميتر».