«القوى العاملة» تحذر راغبي العمل من إعلانات وظائف وهمية في الإمارات

حذرت وزارة القوى العاملة المواطنين الراغبين في العمل بالخارج، من إعلانات لوظائف وهمية تعلن عنها مواقع وصفحات تواصل اجتماعي، وحذرت، في بيان لها اليوم السبت، من التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها، والالتزام بتحري الدقة والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية عن طريق التواصل مع الوزارة، أو مكاتب التمثيل العمالي المنتشرة حول بلدان العالم.

تفاصيل خطاب رسمي من سفارة مصر بالإمارات

وقالت الوزارة، إن الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية تلقت خطاباً رسمياً من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بدولة الإمارات الشقيقة بشأن العديد من الاستفسارات التي وردت على البريد الإلكتروني للاستعلام والاستفسار عن صحة عروض عمل لبعض المواطنين التي ذُكرت أسماؤهم، وأسماء الشركات التي تطلب عاملين، حيث تبين وهمية هذه العروض والشركات أيضا.

وأضاف مكتب التمثيل العمالي في خطابه، أنه لوحظ في الفترة الأخيرة تزايد إعلانات الوظائف الوهمية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحمل رواتب خيالية لإغراء الباحثين عن عمل ومطالبتهم بدفع مبالغ كبيرة للحصول على تلك الوظائف.

التأكد من صحة عروض العمل بالإمارات

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة تحري الدقة، والتأكد من صحة عروض العمل بدولة الإمارات، من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات، أو التواصل مع وزارة القوى العاملة المصرية، أو مع مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبي.