وزير القوى العاملة لوفد «الدولية للهجرة»: مستعدون للتعاون بمجالي التشغيل والتدريب

أكّد حسن شحاتة وزير القوى العاملة استعداد الوزارة للتعاون مع جميع الجهات ذات الأهداف الوطنية المشتركة، والراغبة في دعم جهود عمل الوزارة في التشغيل والتدريب لخدمة فئة الشباب الراغب في العمل، وتنفيذ برامج ومشاريع تدريبية وتنموية يستفيد منها المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال استقبال حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، لوفد من المنظمة الدولية للهجرة والتابعة للأمم المتحدة، برئاسة لوران دي بوك رئيس الوفد، إذ جرى النقاش حول أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة بشكل عام، وفي إطار مشروع من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة في شمال إفريقيا «THAMM» بشكل خاص.

وأشار وزير القوى العاملة، في بيان صادر اليوم إلى أهمية التعاون بين الوزارة والمنظمة، وضرورة الإسراع في العمل المشترك، لتوأمة أحد مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة مع أحد مراكز التدريب في إحدى دول أوروبا، وتوحيد آليات العمل واعتماد المناهج، وإصدار شهادات معتمدة دولياً، والاستفادة من الدعم المقدم من المنظمة في بناء القدرات المؤسسية لمجموعة من العاملين بالوزارة بمجال اللغة الإنجليزية.

إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة

من جهته، قدم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، الشكر والتقدير والتهنئة للوزير على توليه المنصب الجديد، مشيراً إلى استعداد المنظمة لدعم الوزارة في إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف الدعم في مجال المعلومات والاستشارات قبل المغادرة، وتوفير بيانات عن فرص العمل الدولية والإجراءات الإدارية وخدمات الهجرة من خلال تقديم الدعم اللوجيستي لإنشاء الوحدة فضلاً عن تدريب فريق العمل.

وأضاف رئيس البعثة، أنَّه يجرى حالياً البدء في مشروع تصميم نموذج تجريبي سيعرض على الوزارة للتدريب ما قبل السفر للعمالة المصرية المتوقع سفرها إلى دولة ليبيا للعمل فى مجال التشييد والبناء، إذ أفادت الدراسات لسوق العمل هناك أهمية ذلك القطاع، وذلك بالتعاون والشراكة مع جهات تدريبية ونقابات عمالية، على أن يتمّ التوسع في تقديم هذا النموذج حال ثبوت نجاحه.

حضر اللقاء، من جانب الوزارة، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير، وآمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ورشا عبدالباسط مدير الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية، وعن المنظمة مروة مصطفى منسق المشروعات.

مشروع «THAMM»

جدير بالذكر أنَّ مشروع «THAMM» بين الوزارة والمنظمة الدولية، والممول من الاتحاد الأوروبي في 3 دول هي: مصر وتونس والمغرب، تنفذه المنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع عدة وزارات، وذلك لوضع دليل إقليمي لتدريب وتوجيه العمالة المهاجرة قبل السفر، ووضع خطة عمل مشتركة بين المنظمة ومنظمة العمل الدولية للتوعية بمبادئ التوظيف الأخلاقي لأصحاب العمل والعمالة.

منظمة الهجرة الدولية تشارك وزارة القوى العاملة، في عقد برنامج تدريبي للملحقين العماليين عام 2022، الذي يهدف لتزويد الملحقين بالمعرفة اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل الأخلاقي والتفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية لهجرة اليد العاملة.