القوى العاملة تحذر من إعلانات تروج عقود «مضروبة»لراغبي العمل بالإمارات

أكدت وزارة القوي العاملة، أن ما تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، من إعلان منسوب للوزارة يطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بالإمارات، عار تماما من الصحة، وحذرت المواطنين من مثل هذه الإعلانات الوهمية التي تستغل رغبة الشباب في السفر لتستدرجهم بمثل هذه العقود «المضروبة»، وتطلب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون، وفي النهاية يفاجأ العامل بأن الشركة وهمية.

إعلان بوسائل التواصل الاجتماعي يطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف

تلقى محمد سعفان وزير القوي العاملة ، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت فيه الملحق العمالي «حنان شاهين»، رئيس مكتب التمثيل العمالي، عن رصد المكتب إعلان تم تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعي منسوب إلي وزارة القوى العاملة المصرية ويطلب في الإعلان مبالغ مالية مقابل التوظيف وعقود العمل بدولة الإمارات.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، أنّ مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي حذر راغبي السفر للعمل بدولة الإمارات من دفع أي مبالغ مالية، حيث أن قانون العمل بالدولة يُجرم تحصيل أي مبالغ مالية من العامل في أي مرحلة من مراحل التشغيل سواء قبل دخولهم الدولة أو بعد إلحاقهم بالعمل، وينبغي العلم بأن الكفيل (صاحب العمل) هو المسؤول عن دفع جميع مصاريف عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، فضلا عن أن هناك عقوبات إدارية توقع على المنشآت المخالفة.

ويهيب مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبو ظبي بجميع العمال عدم الاستجابة لمثل هذه الإعلانات الوهمية والتواصل مع مستشارك العمالي أبوظبي من خلال البريد الإلكتروني L.emirates@manpower.gov.eg

أو من خلال التواصل مع وزارة القوى العاملة 3 ش يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة.