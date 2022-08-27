جفاف أوروبا الأسوأ منذ 500 عام.. وتقرير يحذر ثلثي القارة العجوز من الجفاف

أصبح الحديث عن جفاف أوروبا أحد أبرز الأحداث على مدار الأسابيع الماضية، الأمر الذي يبرز صور التأثيرات التي تُحدثها ظاهرة التغيرات المناخية، إذ تحذر تقارير أوروبية حوالي ثلثي القارة العجوز من الجفاف، فيما يُرجح أنه أسوأ حدث من هذا القبيل منذ 500 عام، بحسب تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

وفي هذا السياق، يقول أحدث تقرير صادر عن المرصد العالمي للجفاف إن 47% من القارة في حالة إنذار، ما يعني أن التربة تجف، فيما هناك نحو 17% أخرى في حالة تأهب، ما يعني أن الغطاء النباتي يظهر عليه علامات الإجهاد.

جفاف أوروبا يؤثر على عائدات المحاصيل

وحذر تقرير المرصد العالمي للجفاف من أن جفاف أوروبا سيؤثر على غلال المحاصيل، وسيشعل حرائق الغابات، وقد يستمر عدة أشهر أخرى في بعض المناطق الجنوبية من أوروبا.

وبالمقارنة مع متوسط ​​السنوات الخمس الماضية، انخفضت توقعات الاتحاد الأوروبي للحصاد بنسبة 16% للذرة، و15% لفول الصويا، و12% لزهور عباد الشمس.

أسوأ موجة جفاف في أوروبا منذ 500 سنة

وردًا على تقرير مرصد الجفاف، حذرت لجنة الأبحاث التابعة للمفوضية الأوروبية من أن البيانات الأولية تشير إلى أن الجفاف الحالي لا يزال يبدو أنه الأسوأ منذ 500 عام على الأقل.

وقالت مفوضة البحوث ماريا جابرييل إن موجة الحر الحالية ونقص المياه خلقت ضغطًا غير مسبوق على مستويات المياه في الاتحاد الأوروبي بأكمله.

وأضافت: «إننا نلاحظ حاليًا موسم حرائق غابات أعلى بشكل معقول من المتوسط ​​وتأثيرًا مهمًا على إنتاج المحاصيل. وتغير المناخ بلا شك أكثر وضوحًا كل عام».

أنهار أوروبا ستجف إلى حد ما وانخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية

وحذر التقرير من أنه قريبًا جميع أنهار أوروبا ستجف إلى حد ما، وبصرف النظر عن التأثير الواضح على الحركة في الأنهار، تضرب الأنهار الجافة أيضًا قطاع الطاقة، الذي يمر بالفعل بأزمة، ووفقًا للتقرير، فقد انخفضت الطاقة الكهرومائية بنسبة كبيرة بلغت 20%.

وكان هناك جفاف شديد في عديد من الأماكن طوال العام، لكنه استمر في التوسع والتفاقم اعتبارًا من أوائل أغسطس، ومن المرجح أن تستمر الظروف حتى نوفمبر من هذا العام على الأقل على طول البحر الأبيض المتوسط ​​الأوروبي.

ويحذر التقرير من أن الوضع يزداد سوءًا في دول مثل إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورج ورومانيا والمجر وشمال صربيا وأوكرانيا ومولدوفا وأيرلندا والمملكة المتحدة.