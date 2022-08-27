صحيفة صينية: سبب أزمة الطاقة الحادة موجة الحر وأجهزة التكييف

قالت صحيفة «ساوث تشاينا مورننج بوست» الصينية إن الارتفاع الكبير في أحمال الكهرباء في البلاد يعود إلى التشغيل الكثيف لأجهزة تكييف الهواء خلال ارتفاع درجات الحرارة القياسية، خلال ذروة موسم الصيف، ما تسبب في ارتفاع استهلاك الكهرباء بنسبة 6.3% خلال الشهر الماضي، وذلك على أساس سنوي، حيث قفز الاستهلاك غير الصناعي حوالي 26.8%، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن إدارة الطاقة الوطنية.

ونقلت الصحيفة عن شبكة CCTV الإخبارية الصينية، المملوكة للدولة، إن حوالي 19 شبكة كهرباء إقليمية حطمت الأرقام القياسية لأحمال الكهرباء، وخلال ذلك، استمر الاستهلاك في الارتفاع خلال شهر أغسطس الحالي، ونتيجة لذلك، تم فرض قيود على استهلاك الطاقة على مختلف المحاور الاقتصادية والتصنيعية على طول المناطق القريبة من نهر اليانجتسي.

هل يمكن أن يؤدي انقطاع التيار لتعطل المصانع؟

وأضافت الصحيفة أن مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية ومدينة تشونجتشينج كانتا ضمن الروافد العليا للنهر الأكثر تضررًا، بسبب الجفاف، حيث فرضت سيتشوان إغلاقًا على الإنتاج في مختلف الصناعات منذ 15 أغسطس، كما فرضت بعض المدن إغلاقًا مماثلًا، بما في ذلك عاصمة المقاطعة تشنجدو ، قيودًا على استخدام الطاقة سواء على المستويات التجارية أو السكنية.

لماذا تواجه الصين أزمة طاقة؟

وأوضحت الصحيفة أن الصين تعرضت لأسوأ موجة حارة منذ أن بدأ نظام السجلات الرسمية في عام 1961، حيث أدت الحرارة الشديدة إلى ظروف الجفاف في أجزاء من جنوب الصين، ما أدى إلى خفض مستويات المياه في السدود التي تولد الطاقة الكهرومائية، حيث تعتمد مقاطعات مثل سيتشوان ويونان على الطاقة الكهرومائية لتوفير الطاقة، حيث تخلق فترات الجفاف مخاطر للشركات وخاصة الصناعات التي تتطلب إنتاجًا مستمرًا، مثل إنتاج الألومنيوم في مقاطعة سيتشوان.