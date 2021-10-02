مخاوف من اشتعال أسعار الغذاء بسبب أزمة الطاقة في الصين

ألقت أزمة الطاقة التي شهدتها الصين خلال الأيام الماضية، بظلالها على أسواق الغذاء العالمية، وفي الوقت الذي تكافح الحكومة الصينية لحل أزمة الكهرباء التي أدت إلى توقف بعض المصانع جزئيا وكليا، أبدت وكالة «بلومبرج» الأمريكية مخاوف من انعكاس تلك الأزمة على أسعار الغذاء في وقت تستعد فيه الصين لموسم حصاد الخريف.

تضرر مقاطعات الصين

وقالت الوكالة إن عددا من مقاطعات الصين، التي تعد الدولة الأكبر في الإنتاج الزراعي، تضررت بشدة من الأزمة الحالية، وأكدت أن تلك المقاطاعات التي تقع في الشمال الشرقي للصين تستحوذ على نصف إنتاج الذرة وفول الصويا.

واردات الصين

وعزز من المخاوف الحالية بيانات واردات الصين من السلع الغذائية، حيث قالت الوكالة إن الصين استوردت العام الماضي كميات ضخمة من المنتجات الزراعية نتيجة النقص المحلي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتكلفة الغذاء العالمي لأعلى مستوياته، وكشف الوكالة أن أزمة الكهرباء الحالية دفعت عددا من المصانع الصينية العاملة في قطاع فول الصويا إلى الإغلاق، محذرة من امتداد الأزمة إلى مصانع الذرة، والفول السوداني.

الأسعار العالمية

وتأتي الأزمة الصينية في وقت تشهد فيه أسعار الغذاء العالمية طفرة فعلية، حيث ذكرت منظمة الأغذية العالمية «فاو» في وقت سابق، أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 6 سنوات، وهو ما أكده تقرير الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حيث أشار إلى وجود ارتفاع في أسعار السكر الخام والمكرر في الأسواق العالمية.

وبحسب التقرير فقد ارتفع سعر السكر الأبيض بنسبة 18.6% خلال الفترة من مايو وحتى يوليو الماضي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعا جديدا في تعاقدات شهر أكتوبر الجاري، موضحا أن أسعار القمح ارتفعت 27%، خلال فترة المقارنة، وسط توقعات باستمرار ارتفاعها الشهر الجاري، وهو الأمر ذاته بالنسبة لأسعار الذرة الصفراء، التي سجلت زيادة بنسبة 80.4%.

ووفقا لما قاله مصدر مسؤول بغرفة الصناعات الغذائية فإن أي ارتفاع في أسعار السلع العالمية ينعكس بالتبعية على السوق المصرية، وأوضح المصدر- الذي فضل عدم ذكر اسمه - لـ«الوطن»، أن مصر تستورد نحو 60% من احتياجاتها من الغذاء، وهو ما يعني أن الأسعار ستشهد ارتفاعا تأثرا بما يحدث في الخارج، مضيفا: «الأسعار العالمية لعدد من السلع الاستراتيجية شهدت ارتفاعا كبيرا بالفعل بعد فتح العديد من الأسواق العالمية التي تم إغلاقها نتيجة كورونا، وما يحدث في الصين من شأنها مضاعفة المشكلة إن لم يتم تدارك الأمر هناك قريبا».