فحص عينات من الصرف الصحي في نيويورك لمواجهة فيروس شلل الأطفال

بدأت السلطات الصحية في ولاية نيويورك الأمريكية التحقيق في حالات إصابة بفيروس شلل الأطفال معتمدة على تحليل عينات مياه الصرف الصحي، من أجل تقييم معدل انتشاره وضمان اتخاذ تدابير الوقاية، لا سيما عيادات التطعيم والحصول على التطعيمات المضادة له.

وذكرت أن أفضل طريقة لإبقاء سكان نيويورك من غير إصابة بشلل الأطفال، هي الحفاظ على مناعة عالية بين السكان من خلال التطعيم، حسب موقع هيئة الصحة في الولاية.

لقاح فعّال بنسبة 99% متوافر في الولايات المتحدة

وذكر الموقع أن لقاح شلل الأطفال المعطل (IPV)، اللقاح الوحيد المتاح في الولايات المتحدة، وهو فعّال بنسبة 99٪ على الأقل في الوقاية من المرض بين الأشخاص الذين يحصلون على جميع الجرعات الموصى بها.

وكان مسؤولو الصحة في ولاية نيويورك حذّروا من توسع انتشار فيروس شلل الأطفال الذي لا أعراض له، بعد اكتشافه في عينات من مياه الصرف الصحي من مقاطعة أخرى شمال الولاية، وفق ما نقلته شبكة «إيه بي سي» الأمريكية.

وقالت سلطات الصحة بالولاية، مساء أمس، إنه جرى اكتشاف فيروس شلل الأطفال في أربع عينات من مقاطعة سوليفان، اثنتان في كل من يوليو وأغسطس.

عينات مياه الصرف ستُحدد مكان وزمان انتشار الفيروس

وتعتمد عينات مياه الصرف الصحي، على المياه المأخوذة من نظام الصرف الصحي، الذي يجمع ويعالج البراز الذي يتم التخلص منه في المرحاض، ويستخدم مسؤولو الصحة هذه المراقبة للحصول على دليل على مكان وزمان انتشار الفيروس في المجتمعات، رغم أنه لا يوفر معلومات كمية حول من أو عدد الأشخاص أو الأسر التي قد تكون مصابة.

ووفق موقع هيئة الصحة في نيويورك، فإنه يجب أن يعلم سكان نيويورك أن مياه الصرف الصحي التي يتم جمعها في أنظمة الصرف الصحي لا يمكن أن تكون مصدرًا للعدوى.

شلل الأطفال كان أحد أكثر الأمراض المرعبة

وكان شلل الأطفال في يوم من الأيام أحد أكثر الأمراض المرعبة في البلاد، حيث تسبب تفشي المرض سنويًا في حدوث آلاف حالات الشلل، ويصيب المرض الأطفال في الغالب.

ويرى مسؤولون أنه من الممكن أن يكون مئات الأشخاص أصيبوا بفيروس شلل الأطفال، ولكنهم لا يعرفون ذلك، حيث لا تظهر أي أعراض على المصابين الذين يمكنهم نقل الفيروس خلال أيام أو أسابيع.