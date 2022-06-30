«الصحة العالمية»: شلل الأطفال مقلق وما زال يمثل تهديدا لكل البلدان

أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أن فيروس شلل الأطفال لايزال يمثل تهديدا لكل البلدان، ويعتبر حتى الآن طارئة صحية مثيرة للقلق الدولي مثل انتشار الأمراض الأخرى.

وتابع «المنظري» خلال فعاليات المؤتمر الصحفي المنعقد للمنظمة الآن، أن هناك مجهودات من قبل المنظمة حول مرض شلل الأطفال، خاصة في ظل مخاوف عودة انتشاره.

إقليم شرق المتوسط أمامه فرصة قوية لاستئصال المرض

وأضاف المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، أن إقليم شرق المتوسط يضم 22 دولة عربية وأمامه فرصة قوية لاستئصال المرض واحتواء انتشار شلل الأطفال في دولتي أفغاتستان وباكستان حتى يوقف زحف الفيروس مرة أخرى للبلدان، موضحا أن حملات التطعيم بلقاح شلل الأطفال والتمييع هامة جدا لإيقاف سريان المرض مرة أخرى، كما أن المنظمة تدعم وجود شبكات للترصد لوقف سريان هذا المرض.

تكثيف الجهود لاستئصال شلل الأطفال

جاء ذلك خلال انعقاد مؤتمر صحفي عن بعد لمنظمة الصحة العالمية حول تكثيف الجهود لاستئصال شلل الأطفال، والتغلب على العقبات في الميل الأخير، حيث سلط المؤتمر الإعلامي الضوء على جهود القضاء على شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط​​، مع التركيز على وقف انتقال فيروس شلل الأطفال في باكستان والصومال.