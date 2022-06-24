تاج الدين: التطعيمات المستمرة قضت على مرض شلل الأطفال

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الوقاية واكتشاف الأمراض مبكرا تغني عن العلاج، وبالتالي فإن عدم الإصابة بالأمراض خير من الإصابة بها وعلاجها، موضحًا: «خريطة تطعيمات الإنسان المصري منذ الولادة تعادي الكثير من الأمراض، حيث تتبنى التطعيمات بالمجان للوقاية من الكثير من الأمراض، حيث جرى القضاء على مرض شلل الأطفال من خلال التطعيمات المستمرة حتى الآن».

التطعيمات والحملات القومية لها مردود ينعكس بالإيجاب على الطفل

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «الدولة المصريين توفر التطعيمات والحملات القومية عدة مرات في السنة بملايين الدولارات، وبالتالي فإن مردود هذه التعطيمات في المقام الأول ينعكس بالإيجاب على الطفل وعلى صحة الطفل».

متابعة الحوامل لحين ميلاد الطفل طبيعيا والحفاظ على حياة السيدات

وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الوقاية في مصر تبدأ قبل ولادة الإنسان، موضحًا أن الحوامل يتم متابعتها قبل الولادة، حتى يولد الطفل طبيعيا والحفاظ على حياة السيدات في الحمل والولادة، وبالتالي فإن نسب المشكلات الوفيات الحمل والولادة في مصر قلت كثيرا.