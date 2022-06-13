مكافأة مالية لممرضة.. عقرها كلب أثناء حملة تطعيم ضد شلل الأطفال في قنا

أمر الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بصرف مكافأة مالية للمرضة التي عقرها كلب، أثناء تأدية عملها في حملة لتطعيم الأطفال ضد شلل الاطفال، معربا عن تقديره لكافة الجهود التي يبذلها أفراد الفريق الطبي.

وتابع «تواضروس» في بيان، أن الفرق الطبية بقطاع الصحة في قنا تقدم كل غالي ونفيس من أجل حماية ورعاية صحة كافة أبناء المحافظة.

تفاصيل إصابة الممرضة أثناء عملها

وأصيب الممرضة دعاء خلف محمد حسين بوحدة نجع سلام التابعة لإدارة فرشوط الصحية أثناء عملها صباح اليوم في حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، حيث هاجمها كلب وعقرها أثناء مرورها علي المنازل لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال في إطار الحملة التي تنظمها مديرية الشؤون الصحية بقنا.

وأوضح البيان أن الدكتور راجي تاوضروس مدير مديرية الشؤون الصحية بقنا، وجه فور لإصابة المرضة بسرعة تقديم الرعاية الصحية لها وإعطاءها المصل المطلوب والإطمئنان علي سلامتها.

كما وجه الفريق الوقائي بالمديرية بسرعة تقديم الدعم والرعاية اللازمة للممرضة.

زملاء الممرضة يطمئون عليها بعد الحادث

وتوجه الدكتور خالد الزمقان مدير الوقائي بقنا و الدكتور حسين مسئول تطعيمات الإدارة و الدكتور طارق مدير إدارة فرشوط والدكتور علاء اللوق مسؤل الطب الوقائي بإدارة فرشوط وزملاء المصابة العاملين بالوحدة بزيارة الممرضة بمنزلها للإطمئنان علي صحتها.

وأشار «الزمقان» إلى أن الممرضة بحالة صحية جيدة عقب تلقيها مصل «عضة الكلب»، مؤكدا دعمه ووقوفه بجانب فريق الوقائي الذين يعملون في أصعب الظروف بهدف وصول الخدمات للمواطنين.