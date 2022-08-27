مطارا الغردقة ومرسى علم يستقبلان 21 ألف سائح على متن 139 رحلة طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم، اليوم السبت، 21 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية، والمقرر وصولهم على متن 139 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن في المطارين، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال وتفتيشات على أعلى مستوى.

وصول 21 ألف سائح للغردقة ومرسى علم

وأوضح مصدر ملاحي في تصريحات لـ«الوطن»، أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات كشف وصول 21 ألف سائح على متن 139 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال.

من جانبه، كشف عاطف عثمان، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، استعدادات فنادق الغردقة ومرسى علم لاستقبال 21 ألف سائح من المقرر وصولهم اليوم السبت، حيث يستقبل مطار الغردقة نحو 15 ألف سائح ومطار مرسى علم 6 آلاف سائح قادمين من أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق

وأشار الخبير السياحي في تصريحات لـ«الوطن» اليوم السبت، لتنوع الأسواق السياحية الوافدة إلى فنادق الغردقة ومرسى علم، وتأتي السياحة التشيكية في المقدمة ثم الإيطالية ثم البولندية والألمانية تزامنا مع ارتفاع معدلات حركة الرحلات الطيران السياحية، لافتاً إلى أن السياحة تعيش أزهى عصورها مقارنة بالسنوات السابقة، حيث ارتفعت نسبة الإشغالات بالفنادق لتصل إلى 100%.