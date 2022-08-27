جلسات التصوير بالمانجو تجذب السائحين على شواطئ الغردقة.. «أكل وفوتوسيشن»

تبتكر الفنادق بالغردقة كل جديد لتنشيط السياحة، حيث نظم أحد المنتجعات السياحية بالغردقة مهرجان لتصوير السائحين بالمانجو على الشواطئ، بهدف ترفيهي للسائحين خاصة أنه لاقى قبولا وإعجاب السائحين الذين تناولوا كميات كبيرة من المانجو وحرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.

جلسات تصوير بالمانجو

قال مصطفى الحفناوي الشيف العمومي لأحد المنتجعات السياحية المنظمة للفعاليات في تصريحات لـ«الوطن» أنه تم إعداد كميات كبيرة من المانجو حوالي طن مانجو مختلفة الأنواع وتم تقطيعها بأشكال مختلفة وعمل عصائر طازجة وحرص السائحون على تناول كميات كبيرة والتقاط الصور التذكارية في جلسات تصوير بواسطة فوتوسيشن متخصص في جو ترفيهي وسعادة على الجميع.

مهرجانات الشواطئ لتنشيط السياحة

ومن جانبه، أشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة إلى أن مثل هذه المهرجانات كنوع من أنواع الترفيه بحثا عن رضا السائحين وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن»، أن اختيار المانجو لأنها فاكهة الموسم وإقبال السائحين الأجانب عليها من مختلف الجنسيات الأجنبية. وتابع: «مثل هذه المهرجانات تتم بصفة أسبوعية خاصة مع ارتفاع معدلات حركة السياحة الخارجية وتوافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من مختلف الأسواق السياحية الأوربية حيث تعيش الغردقة أزهى عصورها السياحية وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة من الدولة لدعم القطاع السياحي».