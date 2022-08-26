وصول 15 ألف سائح إلى مطاري الغردقة ومرسى علم على متن 95 رحلة طيران

يستقبل مطارا الغردقة ومرسى علم الدولي اليوم الجمعة حوالي 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 95 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وصول 15 ألف سائح إلى مطاري الغردقة ومرسى علم

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ «الوطن»، عن أن مطار الغردقة ومرسى علم تستقبل حوالي 15 ألف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية على متن 95 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا حيث من المقرر وصول 83 رحلة طيران سياحية منتظمة و«شارتر» إلى مطار الغردقة الدولي و12 رحلة إلى مطار مرسى علم وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

استعدادات الفنادق والمنتجعات السياحية

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إن الفنادق والمنتجعات السياحية استعدت لاستقبال آلاف السائحين عبر 95 رحلة طيران من المقرر وصولهم اليوم من مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية، من ألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا والتشيك وبولندا وبلجيكا وفرنسا رومانيا والنمسا ولوكسمبرج وإنجلترا وهولندا وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية ومراسم استقبال في الفنادق وإنهاء إجراءات الوصول والتسكين في أسرع وقت ممكن.

وأشار عثمان في تصريحات إلى «الوطن» إلى انتعاش حركة السياحة الخارجية تزامنًا مع ارتفاع معدل حركة الطيران وتنوع الأسواق السياحية الوافدة وزيادة رحلات الطيران من السياحة البولندية والتشيكية والألمانية والإيطالية، لافتا إلى أن وصفت «أفاري إيطالياني» الإيطالية الشهيرة والمتخصصة في مجال السياحة والسفر، مدينة مرسى علم بـ«جنة الأرض» وأن مصر من أكثر الدول المفضلة للإيطاليين.