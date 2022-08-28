أعراض الإصابة بالتسمم بعد تناول «الجمبري الكداب».. منها الإسهال

يحاول بعض بائعي السمك في أسواق الإسكندرية، استبدال اسم «صرصار البحر» بـ«الجمبري الكداب»، في محاولة لبيعه للمصطافين بالتزامن مع توافد العشرات إلى المدينة الساحلية لقضاء العطلة الصيفية؛ إذ تصطف في أسواق السمك الشهيرة وأمام الحلقة بمنطقة الأنفوشي، الطاولات محملة بصراصير البحر لبيعها بالكيلو بـ10 جنيهات.

خطورة تناول الجمبري الكداب

وما بين ضار ونافع، حسمت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، خطورة تناول «الجمبري الكداب» الذي انتشر بيعه في أسواق المدينة، للمصطافين خاصة في منطقة بحري والأنفوشي، مؤكدة خطورة الإفراط في تناول الجمبري الكداب أو ما يطلق عليه «شيكال» أو «صراصير وعقارب البحر».

سموم الإسكندرية: لم نستقبل حالات إصابة من تناول الجمبري الكداب

وقالت «غانم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن قسم السموم لم يستقبل حالات سموم بعد تناول الجمبري الكداب ويرجع ذلك إلى تشابه أعراض إصابة السموم من الجمبري الكداب إلى كثير من الحالات المرضية الأخرى.

أعراض الإصابة بالتسمم من الجمبري الكداب

وأكدت أن أعراض الإصابة بالتسمم من تناول الجمبري الكداب تتمثل في إصابة الشخص بعد تناوله الجمبري الكداب بإسهال وألم في المعدة وهو ما يتوقع البعض أنه بسبب ما، وعند الذهاب للطبيب يتم الحصول على الدواء أو يلجأ الكثير إلى تناول الأدوية المشهورة للإسهال وألم المعدة.

وأضافت أن خطورته تشتد حينما يتغذى هذا الكائن على الصرف الصحي، أو مخلفات البحر الذى يتركها الزوار، مؤكدًا أن صرصار البحر يعيش على مخلفات البحر وبقايا النباتات، ويتغذى على الطحالب والنفايات ويمتص السموم في جسمه، مؤكدة أنه حينما يبقى في المكان الملوث يتغذى على الملوثات ويصبح ملوثًا.

ولفتت إلى أنه يتكاثر على الشاطئ وليس داخل البحر، فهو ينمو في الخارج وليس داخل البحر، مؤكدة أن الجمبري الكداب يشبه في طعمه وشكله الجمبري، لذلك يتوقع البعض أنه كائن بحري مفيد ولكنه أمر غير صحيح.

وأشارت إلى أن طول صرصار البحر يبلغ بوصة واحدة مع قشرة رمادية مسطحة ومجزأة، له 14 «رجلا»، ولديه عينان داكنتان على القسم الأمامي من جسده.