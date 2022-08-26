ازدحام شواطئ الإسكندرية في آخر جمعة من شهر أغسطس.. «فسحة قبل الدراسة»

إقبال كبير شهدته شواطئ الإسكندرية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، «الويك إند»، نظرا لكونها الجمعة الأخيرة من شهر أغسطس والذي يعد أكثر شهور السنة إقبالا على مصايف الإسكندرية، وقبل بدء شهر سبتمبر المقبل والذي ينشغل فيه المواطنين باستعدادات الدراسة.

استقرار أمواج شواطئ الإسكندرية في «الويك إند»

وبحسب ما أعلنته الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، في تقريرها اليومي، فإن حركة الأمواج بكافة شواطئ المحافظة اليوم شهدت استقرارا، ما شجع المواطنين على النزول للمياه.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

وأكدت «المصايف» أن درجة الحرارة في الإسكندرية اليوم بلغت 30 درجة مئوية وذلك بتحسن ملحوظ في طقس الإسكندرية عن الأيام الماضية التي شهدت ارتفاع درجات الحرارة وتجاوز حاجز الـ30 درجة مئوية يوميا، وآخرها أمس الذي بلغت فيه درجة الحرارة 31 مئوية.

تكثيف متابعة مفتشي مصايف الإسكندرية

وأكدت «المصايف» أنه بالرغم من الازدحام الشديد، إلا أنه يوجد تواجد قوي من مفتشي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، ومرور مستمر لتحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام على الشواطئ.

فيما أوضحت أن اليوم يعد مثاليا للاستجمام والاستمتاع بجمال مياه البحر، إلا أنه يجب مراعاة أن شاطئ النخيل مغلق ويحظر النزول فيه حرصا على سلامة المصطافين، مشددة على الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة التي يلقيها مسئولوا الشاطئ ورجال الإنقاذ بعدم تخطي الحد المسموح به حفاظا على أرواح الجميع.