أول تعليق لـ سامح عاشور على حكم استبعاده من انتخابات نقابة المحامين

علق سامح عاشور نقيب المحامين السابق، والمرشح على منصب نقيب المحامين، على قرار محكمة القضاء الإداري باستبعاده هو ومنتصر الزيات من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين.

وقال «عاشور» على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»: «جاري الإطلاع على أسباب حكم الاستبعاد من الانتخابات الصادر من محكمة القضاء الإداري لاتخاذ ما يلزم، والله ولي التوفيق».

استبعاد سامح عاشور

وجاء حكم استبعاد كل من سامح عاشور ومنتصر الزيات في الدعوى رقم 76/63568 المقامة من المحامي أشرف محمد إبراهيم، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب، بانتخابات نقابة المحامين، فيما رفضت الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.

يشار إلى أن انتخابات نقابة المحامين ستُجرى يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر المقبل، وفي حال عدم نجاح أحد المرشحين من الجولة الأولى تُجرى جولة الإعادة يوم الأحد الموافق 11 من نفس الشهر.

جدير بالذكر أن اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين كانت قد أعلنت أسماء 19 مرشحا على منصب النقيب، وسيكون عدد المرشحين بعد استبعاد كل من منتصر الزيات وسامح عاشور 17 مرشحا فقط.