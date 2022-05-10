عدم اكتمال النصاب القانوني في انتخابات المحامين بـ«شمال الجيزة» لمقعد النقيب

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين بالجيزة، انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الخاصة بشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية، وعدم اكتمال النصاب القانوني.

عدد حضور انتخابات اليوم

وصرح المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة المحامين، بأن عدد الحضور بلغ 1674 عضوا ناخبًا، من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بالنقابة الفرعية، ويبلغون 13448 عضوا.

وأشار إلى أنه لم يكتمل النصاب القانوني عملا بنص المادة 124 من قانون المحاماة، ومن ثم تجري الإعادة، يوم الثلاثاء الموافق 17 مايو المقبل، حسبما أعلنت من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الأمين العام حسين الجمال.

موعد انطلاق العملية الانتخابية

واستمرت العملية الانتخابية في نقابة المحامين بالجيزة من الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء حتى الخامسة مساء في 6 جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية، بواقع 22 لجنة فرعية، تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.

انتخابات نقابة شمال الجيزة

ويتسابق على منصب النقيب بانتخابات نقابة شمال الجيزة الفرعية 8 مرشحين، وفقًا لما أعلنته النقابة العامة في كشوف الانتخابات.

وتجرى الانتخابات في 22 لجنة بمقر النقابة الفرعية بالكيت كات، وتخدم الجزئيات في عمليات الاقتراع على منصب النقيب الفرعي، ومن المقرر انطلاق جولة الإعادة في 17 مايو الحالي.

وتأتي الانتخابات بإشراف الأمين العام، حسين الجمال، ووكيلا اللجنة المشرفة على الانتخابات، عبدالحفيظ الروبي، ومحمود الداخلي، الأمين العام المساعد، وبرعاية الأستاذ مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام للمحامين.