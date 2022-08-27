ضبط 11.5 طن عسل ولبن مجفف مجهول المصدر في حملات مكبرة بالشرقية

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، برئاسة أحمد إبراهيم، ومفتشي الإدارة، حملات تموينية ورقابية مفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد أصحاب مخازن مواد غذائية في الشرقية لوجود منتجات مجهوله المصدر، وتم التحفظ على 50 كرتونة لبن حليب زنة العبوة الواحدة 10 كيلو و800 جرام، بإجمالي وزن 540 كيلو لبن على ذمة المحضر، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع مواد غذائية لوجود خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 36 برميل عسل جلوكوز، زنة الواحد 300 كيلو جرام بإجمالي وزن 11 طنا على ذمة المحضر.

وحررت الحملة التموينية محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية للبيع أزيد من السعر الرسمي للسجائر، كما تم تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.

حملات مفاجئة على الأسواق والمحلات

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لـ فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة تموين الشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.