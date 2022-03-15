ضبط فرن متلاعب بوزن الخبز وإحالة مدير تموين للتحقيق في جولة لمحافظ الشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه بدأ عدة جولات مفاجئة لتفقد منافذ بيع الخضروات واللحوم والسلع الغذائية، موضحا أن سعر زجاجة الزيت وصل إلى 27 جنيها، والخيار بـ10 جنيهات للكيلو والطماطم 6.5 للكيلو.

ضبط 29 بطاقة تموينية بفرن في الشرقية

وأوضح «غراب» في تصريحات تليفزيونية، أن لجان المحافظة رصدت مخالفات في المخابز واتخذت الإجراءات القانونية حيال التجار وأصحاب الأفران والجهات المسؤولة عن الرقابة التموينية: «وجدت غياب تام لمستوى النظافة داخل الفرن، وصاحب الفرن لديه 29 كارت تمويني لمواطنين، ووزن الرغيف أقل من الوزن المقرر قانونيا في حصص التموين للفرن، وسيجرى إغلاق الفرن بعد تحديد فرن بديل قريب لخدمة المواطنين».

وأشار «غراب» إلى أن المواطن البسيط يتنازل عن حقه أحيانا لعدم المعرفة الكافية ونعمل على توعيته بحقوقه، موضحا أنه رصد تقصير مدير مكتب التموين وأحاله للتحقيق، وعقد اجتماعا طارئا مع رؤساء المراكز ومباحث التموين والقيادات المعنية للتأكيد على عدم تخزين البضائع والسلع التموينية لدى المواطنين أو حجبها من قبل التجار.

تخفيض 20% في أسعار السلع بالمعارض

وأضاف «غراب» أن السلع التموينية متاحة للجميع، وأنه عقد اجتماعا مع كبار التجار في الشرقية لتوفير أماكن عرض لهم لتقديم المنتجات بأسعار أقل من 20% من الأسعار المعتادة، كمبادرة وطنية تستمر حتى عيد الفطر المقبل.

وأكدت محافظ الشرقية، أن تجربة المحافظة لديها خبرة سابقة منذ أزمة مخابز الفينو السابقة، وندرس حاليا إنتاج العيش في المخبز الاستراتيجي للمحافظة للسيطرة على أي مبالغة في أسعار الخبز السياحي، والمحافظة لديها القدرة على إنتاج 100 ألف رغيف يوميا لتوزيعهم على المراكز والقرى من خلال السيارات، للسيطرة على العيش الحر.