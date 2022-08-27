«ري نايل» مشروع شبابي لزيادة إنتاجية المزارع السمكية والحفاظ على البيئة

بالرغم من أن مصر تتميز بإطلالة فريدة على بحرين، بخلاف مئات المصايد والمزارع السمكية، إلا أن الإنتاج السمكي ظل لسنوات أقل من المأمول، وهو ما دفع حازم عبد التواب، الشاب العشريني، للبحث عن أصل المشكلة، ليفاجأ أن السبب يرجع لنقص الأكسجين في المياه، وارتفاع نسب الحموضة والتلوث ببعض المزارع السمكية المتواجدة بمناطق الاستزراع السمكي على طول محافظات الدلتا والقناة، وعجز مزارعي السمك عن قياس جودة المياه، ما يتسبب في نفوق الأسماك، فكان الحل في مشروع «ري نايل»، الذي يوفر شبكات قياس، يصنعها حازم ورفاقه، لقياس جودة الماء ونسبة التلوث، وهو ما يكون له انعكاس إيجابي على صحة الأسماك.

وعن مشروع «ري نايل» ودوره البيئي، قال حازم عبد التواب مؤسس المشروع، إن المشروع يكشف عن مقدار التلوث بمياه المزارع خاصة تلك التي تعاني نتيجة وجودها بجوار المصارف الزراعية حيث تصبح مياهها سما قاتلا للأسماك.

وتابع مؤسس «ري نايل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروع يساهم في الحفاظ على البيئة وتوفير مياه نظيفة تصلح لرعاية الأسماك، وتوفير بدائل نظيفة لتنقية المياه بدلا من الأجهزة التي تعمل بوقود الديزل، وهو ما يعني خفض الانبعاثات.

ثقافة العميل والقدرة على المتابعة أبرز العقبات التي تواجه الشركة

وأضاف «عبدالتواب»، أن الصعوبات التي تواجههم هي قلة خبرة العميل وقدرته على متابعة الأجهزة الخاصة به، وهو ما يجرى معالجته من خلال المتابعة بشكل دوري وتوعية المزارعين بمعرفتهم المكسب العائد إليهم، بالإضافة إلى نشر قصص مختلفة لمزارعين ناجحين، تحفيزا لغيرهم، وتوعية المزارع بطرق التعامل مع بعض المشكلات، مثل ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب إعطائه جردا بشأن أفضل الأوقات لزراعة الأسماك، وغيرها من المعلومات المفيدة.

طرق حصول المزارعين على القياسات الخاصة بالمزارع

وأوضح الشاب أن القياسات تصل للمتابعين عن طريق الهاتف المحمول أو الموقع الإلكتروني أو رسائل الهاتف المحمول، وفي حالة عدم رؤية القياسات من خلال المزارع يتم تفعيل جرس إنذار بالمزرعة لتحذير المزارعين، وتعمل الأجهزة على تشغيل المعدات التي تساعد في حل هذه المشكلات.

أجهزة خاصة بالقياسات ابتكار الشركة

وأشار حازم عبدالتواب، إلى أنه من خلال الاعتماد على «السينسور»، يتم قياس حاجة النبات إلى المياه، وتبدأ الشركة في تشغيل شبكات الري سواء بالتنقيط أو بالغمر أو بالوسيلة المتواجدة، ويتم مراقبة المزارع من خلال أجهزة متواجدة بداخل المزارع لقياس جودة المياه كل 24 ساعة مثل أجهزة PH.

وأوضح أن هذه الأجهزة ابتكار من الشركة، إلى جانب وجود أجهزة للأراضي الزراعية لقياس الري والأسمدة وجودة الهواء الخاص بالدواجن وسرعة الرياح وشدة الإضاءة وثاني أكسيد الكربون.