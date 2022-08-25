وزيرة البيئة تبحث مع رئيس «Elders للسلام» تمويل التكيف مع تغيرات المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في لقاء افتراضي، عبر الفيديوكونفرانس، مع ماري روبنسون رئيس مجموعة Elders، وهي مجموعة مستقلة تجمع مسؤولين سابقين على مستوى العالم؛ ليعملوا من أجل السلام والعدالة وحقوق الإنسان.

وتناول اللقاء التحضيرات لقمة المناخ COP27 المزمع انعقادها في مصر، خلال شهر نوفمبر، في مدينة شرم الشيخ، خاصة فيما يتعلق بزيادة تمويل التكيف مع التغيرات المناخية واتفاقية الخسائر الناجمة عن هذه التغيرات وأولويات الدول الأفريقية خلا ل هذه القمة.

تمويل التكيف مع التغيرات المناخية

وأكدت الوزيرة، أنه سيتم تناول هذه النقاط خلال يوم محدد في مؤتمر المناخ للتحدث عن تمويل التكيف مع التغيرات المناخية وأن الكلمة الرئيسية في هذا اليوم ستلقيها رئيسة المجلس القومى للمرأة في مصر.

وشددت الوزيرة على أنّه يتعين الربط بين زيادة التمويل والحصول عليه حتى يتسنى الاستفادة منه في مواجهة التغيرات المناخية، خاصة أنّ هناك الكثير من الدول التي تعاني من هذه التغيرات في هذه الأيام مثل الحرائق وارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والسيول والجفاف وغيرها، منوهة بعلاقة التكيف بالطبيعة والتنوع البيولوجي الذي ستنعقد قمته في شهر ديسمبر 2022 في مدينة مونتريال الكندية، بينما تنعقد قمة المناخ في مصر في شهر نوفمبر المقبل.

زيادة تمويل التكيف للدول التي تعاني من التغيرات المناخية

من جهتها أكدت ماري روبنسون، أنه قد حان الوقت للعمل، منوهة بأهمية زيادة تمويل التكيف للدول التي تعاني من التغيرات المناخية وتحقيق الكثير من خلال اتفاقية الخسائر الناجمة عن هذه التغيرات، وفقًا لقرار قمة جلاسجو السابقة وأنه يتعين تحقيق ذلك بحلول 2025.

ودعت «روبنسون»، الوزيرة إلى اجتماع من المزمع عقده في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة في 19 من شهر سبتمبر؛ لمناقشة هذه الأفكار مع رابطة القيادات النسائية في أفريقيا والتي من ضمنها نساء مصريات.

واتفقت الوزيرة مع ماري روبنسون على ضرورة أن تتعاون رابطتا نساء إفريقيا وأوروبا في هذه القضايا الخاصة بالتغيرات المناخية.