«البيئة»: المشروعات الخضراء توفر فرص عمل.. وتساعد على توطين صناعة القطارات

قال الدكتور حسين أباظة، مستشار وزير البيئة، عضو اللجنة الوطنية للمشروعات الخضراء، إن المشروعات الخضراء التي تشرف عليها الوزارة من أجل تعميمها منها وسائل المواصلات كالأتوبيسات ووسائل النقل المختلفة التي تعمل بالوقود صديق البيئة؛ الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى المساعدة في ترشيد استهلاك الطاقة، والتقليل من الانبعاثات الضارة على النظام البيئي.

تطبيق آلية عمل المشروعات عبر 3 أبعاد رئيسية

وأضاف «أباظة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع على فضائية «DMC»، أن المشروعات الخضراء تحقق 3 أبعاد رئيسية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إذ إنه بالنسبة للجانب الاجتماعي توفر مثل تلك الأنظمة الجديدة فرص عمل جيدة للمواطنين، كما يساعد تصنيع القطارات في مصر على توطين تلك الصناعة.

حراك مجتمعي كبير لإنجاح قمة المناخ المقبلة

واستطرد: «منذ اختيار مصر لاستضافة قمة المناخ المقبلة، وهناك حراك مجتمعي كبير لإنجاحها، إذ إن المبادرة هدفها الأساسي إلقاء الضوء على المشاريع الخضراء بهدف التوعية والتدريب، وهذه المبادرة لن تتوقف بعد انقضاء القمة المقبلة، ولكنها تستوجب عملية تدريب مستمرة».

وتابع: «نلقي الضوء في المبادرة على التعريف بالمشاريع الخضراء من أجل التوعية والتدريب، والمبادرة لن تتوقف بعد انتهاء القمة المقبلة ولكن يتم فيها تدريب جميع فئات المجتمع، وليس المحليات أو الأجهزة الحكومية وحدها، ولكن عايزين الشخص العادي اللي ماشي في الشارع يكون فاهم من أجل تحسين جودة الحياة، والعائد منها على صحة المواطنين».