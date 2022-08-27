«الصحفيين» تفتح باب التسجيل بدورة الألعاب الترفيهية.. طاولة ودومينو وكرة طائرة

أعلنت لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين برئاسة محمد يحيى يوسف، عضو المجلس، تنظيم الدورة الأولى للألعاب الترفيهية التي تضم ألعاب الدومينو والطاولة والفوت ڤولي.

ألعاب ترفيهية

وقالت لجنة الخدمات في نقابة الصحفيين، في بيان لها اليوم، إنه من المقرر أن تقام البطولة الأولى للصحفيين، بالتعاون مع الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية التابع لوزارة الشباب والرياضية برئاسة أحمد البكري، وسوف يتم فتح باب التسجيل في البطولة خلال الفترة من السبت الموافق 27 أغسطس وحتى الأربعاء 31 أغسطس 2022، على أن تقام البطولة يوم السبت 3 سبتمبر 2022 بمركز شباب الجزيرة.

نقابة الصحفيين

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن على من يرغب في الاشتراك، تسجيل بياناته لدى إسلام محمود، مسؤول لجنة الخدمات والتكنولوجيا بالدور الرابع بالنقابة.

وتشمل الدورة الألعاب الآتية:

1 - بطولة الدومينو عادية (رجال – سيدات)

2- بطولة الطاولة 31 (رجال – سيدات)

3- بطولة فوت ڤولى الفريق مكون من لاعبين (عضوان رجال أو سيدات - العضو أو العضوة وأحد الأبناء).

ولفتت لجنة الخدمات في بيانها إلى أن الجوائز المالية للفائزين كالتالي:

- المركز الأول ثلاثة آلاف جنيه.

- المركز الثاني ألفا جنيه.

- المركز الثالث ألف جنيه.