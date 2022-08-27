عاجل.. تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

أعلنت القوات المسلحة، تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة من الذكور والإناث، من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علمي علوم أو الثانوية الأزهرية من القسم العلمي، لتكون (55%) بدلاً من (60%) من المجموع الكلي، مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الاختيار للطلبة المتطوعين للالتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة، وفي ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة.

ومن المُقرر استمرار سحب الملفات حتى 14 سبتمبر المقبل، من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، ومعهد الطب العسكري بالمعادي، والمستشفى العسكري بالزقازيق، والمستشفى العسكري بدمياط، والمستشفى العسكري بسوهاج، والمستشفى العسكري بمدينة 6 أكتوبر.

ويتم تقديم الملفات للذكور بالمدرسة الفنية للأجهزة والمعدات الطبية بكوبري القبة، وبالنسبة للإناث يتم تقديمها بالمعهد الصحي للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، على أن يكون آخر موعد لتقديم الملفات يوم 18 سبتمبر المقبل.