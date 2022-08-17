القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة الإسكندرية

وقّع اللواء بحري أركان محمود عادل فوزي، مدير الكلية البحرية، بروتوكول تعاون مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، لدعم المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك بحضور اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، الذي أكد خلال مراسم توقيع البروتوكول، أنّ القيادة العامة للقوات المسلحة تحرص على تحقيق طفرة علمية وتكنولوجية غير مسبوقة في مجال البحث العلمي والعلوم البحرية، لتظل القوات البحرية دائما قادرة على تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تُمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، خاصةً خريجي الكلية البحرية، للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، وذلك عن طريق البرنامج البيني بنظام الساعات المعتمدة.

ويهدف البروتكول إلى رفع كفاءة الطلاب علميا وعمليا، من خلال التعاون العلمي والبحثي فيما بينهما، ما يسهم فى تبادل الخبرات والإمكانيات العلمية بمختلف التخصصات لتحقيق أقصى إستفادة ممكنة بمنظومة العملية التعليمية لكلا الجانبين .

حضر مراسم توقيع البروتوكول، عدد من قادة القوات المسلحة ومحافظ الإسكندرية، وعدد من مسؤولي جامعة الإسكندرية.