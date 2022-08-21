القوات المسلحة: إنشاء المركز الدولي البحثي والعلاجي للخلايا الجذعية

وقّعت القوات المسلحة، عقدا لإنشاء المركز الدولي البحثي والعلاجي للخلايا الجذعية، بالتعاون بين مركز البحوث الطبية والطب التجديدي التابع للقوات المسلحة، مع شركة سيمكس الأمريكية، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على دعم المنظومة الطبية، بما يسهم في تقديم خدمات طبية متطورة بمصر.

بدأت المراسم بكلمة اللواء طبيب خالد عيسى عامر، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، الذي أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على مواكبة التطورات المتلاحقة في البحث العلمي، بما يُمكن من توفير منظومة طبية متكاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أنّه سيتم إنشاء المركز الدولى للخلايا الجذعية، على أحدث ما وصل إليه علم الخلايا الجذعية والعلاج الخلوي.

وأعرب أندرو راموس، رئيس شركة سيمكس الأمريكية المنفذة للمشروع، عن سعادته بتوقيع العقد، مشيرا إلى أهمية المركز الدولي البحثي والعلاجي للخلايا الجذعية في إعداد وتأهيل الباحثين وتوفير البيئة المناسبة لهم، في ظل التطورات المتلاحقة في مجال الخلايا الجذعية التي ساعدت في علاج العديد من الأمراض.

وأكدت نيكول شمباين القائمة بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة، خلال كلمتها، عمق العلاقات التي تربط بين البلدين، وأنّ تنفيذ المشروع هو انعكاس لما وصلت إليه علاقات التعاون المستمر في المجال الطبي بين الجانبين، فضلا عن توفير المركز لفرص العمل والإسهام في تطوير الخدمة الطبية المقدمة بمصر، موجّهة الشكر للقائمين على تنفيذ المشروع.

وألقى اللواء طبيب مصطفى أبو حطب، مستشار وزير الدفاع للخدمات الطبية، كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرا إلى التعاون والتنسيق المستمر بين القوات المسلحة والعديد من الهيئات والمراكز العلمية والبحثية والجامعات في المجالات الطبية والخدمات المقدمة للمواطن المصري.

أعقب ذلك توقيع اللواء طيبيب خالد عيسى عامر، مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي، ممثلا عن القوات المسلحة، وأندرو راموس، رئيس شركة سيمكس الأمريكية المنفذة للمشروع، على عقد إنشاء المركز الدولي البحثي، الذي سيتم إنشاءه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ممثلة في إدارة المشروعات الكبرى، وشركة هيل إنترناشيونال لتقديم خدمات الاستشاري وإدارة المشروع.

يذكر أنّ المركز الدولي البحثي والعلاجي للخلايا الجذعية، سيضم مركز البحوث والتطوير RLC، ووحدة التجارب الإكلينيكية CTF، ووحدة لإنتاج المواد الحيوية BF.

حضر الاحتفالية: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية، وعدد من قادة القوات المسلحة، وعدد من رؤساء وأساتذة الجامعات والمختصين بالمجال الطبي والملحق العسكري الأمريكي بالقاهرة.