القوات المسلحة توقع بروتوكول مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة

وقع اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في مجال تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي للعلوم السياسية والاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن تحديد الدرجات العلمية التي تُمنح لخريجي كليات الأكاديمية العسكرية المصرية، وخاصةً خريجي الكلية الحربية للحصول على درجة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.

ويهدف البروتوكول إلى تأهيل الطلاب علميا وعمليا من خلال البرامج التعليمية والتدريبية المختلفة والعمل المشترك لصقل مهارات الطلاب في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي وتسخير كافة الإمكانيات لتحقيق الاستفادة القصوى لكلا الجانبين.

وألقى مدير الكلية الحربية كلمة أكد خلالها الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لمنظومة التعليم والتدريب والبحث العلمي لطلاب الكلية الحربية، مشيرا إلى أهمية توقيع هذا البروتوكول مع جامعة القاهرة باعتبارها أحد أبرز الصروح العلمية العملاقة.

من جانبه، أشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة وجامعة القاهرة للمساهمة في رفع كفاءة الطلاب وتنمية قدراتهم، معبرا عن اعتزازه بالدور الوطني الذي يقوم به رجال القوات المسلحة في رفعة الوطن وصون مقدساته.

أعقب ذلك تفقد رئيس جامعة القاهرة لمتحف ومجلس الكلية الحربية والتقاط بعض الصور التذكارية، مشيدا بالدور الذى تقوم به الكلية الحربية في تخريج أجيال جديدة من خيرة الشباب المصري القادر على حماية الوطن والحفاظ على الريادة المصرية بمختلف المجالات بجانب أقرانهم من الجامعات المصرية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول عدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسؤولي جامعة القاهرة وعدد من طلبة الكلية الحربية.