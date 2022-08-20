«الثروة السمكية»: مصر الأولى عالميا في إنتاج «البوري».. والثالثة في «البلطي»

قال الدكتور رفعت الجمل، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، إن مصر هي الأولى عالميا في إنتاج السمك البوري والثالثة في إنتاج البلطي والسادسة عالميا والأولى عربيا في إنتاج الأسماك بشكل عام، لافتا إلى أن البوري والبلطي من الأسماك الاقتصادية المهمة وتنتج مصر أكثر من 2 مليون طن من الأسماك منها 1.6 مليون طن من المزارع السمكية و100 ألف طن من البحر الأحمر و250 ألف طن من البحيرات بعد اهتمام الدولة المصرية بها وإزالة الملوثات منها.

مشروعات الثروة السمكية

وأوضح «الجمل» خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» أن الثروة السمكية في مصر واعدة، والاستراتيجية الوطنية 2030 كانت تستهدف 2.2 مليون طن إنتاج من الأسماك في بحلول عام 2030، والآن وصلنا إلى الاستراتيجية ونحن ما زلنا في عام 2022، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أنشأ العديد من المشروعات في مجال الثورة السمكية بشكل غير مسبوق لم يحدث منذ 40 عاما.

السمك البلطي ومميزاته

وأشار الدكتور رفعت الجمل، إلى أن السمك البلطي الذي تتميز مصر بإنتاجه يعد من الأسماك الغنية بالأوميجا 3 والفيتامينات وتتميز بسهولة الهضم وتعزيز الذكاء لدى الأطفال، بالإضافة لتوفرها في الأسواق المصرية بسعر مناسب نظرا لإنتاجها بمعدلات كبيرة في المزارع والمصايد المصرية، محذرا من الباعة الجائلين الذين يبيعون سمك الشيكال الذي يعد من فصيلة صراصير البحر على أنه نوع من أنواع الجمبري، خاصة مع ارتفاع أسعار الجمبري إلى حد ما.