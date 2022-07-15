اكسب ملايين الجنيهات من تصنيع الأعلاف وطحن الحبوب.. دراسة حكومية توضح التفاصيل

كشفت دراسة جدوى استرشادية لمشروع طحن الحبوب وصناعة الأعلاف، عن وصول الأرباح السنوية المتوقعة إلى 140 ألف جنيه بنهاية العام الأول، مقارنة بحوالي 250 ألف جنيه بنهاية العام الخامس لممارسة النشاط.

إيرادات مشروع تصنيع الأعلاف وطحن الحبوب.. 3 ملايين جنيه سنويا

وأضافت الدراسة الحكومية الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات، أنَّ الإيرادات السنوية الناتجة عن مبيعات طحن الحبوب والغلال وتصنيع الأعلاف بعد عام من مزاولة النشاط تصل إلى حوالي 2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات تقترب من الـ 3 ملايين جنيه بنهاية العام الخامس للمشروع.

المشروع يساهم في تشغيل 11 عاملا

ووفقا للجهاز التابع لمجلس الوزراء، فإنَّ مشروع تصنيع الأعلاف وطحن الحبوب يتميز بقصر دورة الإنتاج وارتفاع العائد الداخلي الذي يقترب من ضعف النفقات، ليسترد صاحب المشروع كل التكاليف والمصروفات – وفقا للدراسة – بعد عامين من بدء النشاط الفعلي، كما يساهم المشروع الواحد في توفير فرص عمل لـ 11 عاملا.

تمويلات بنكية تغطي 65% من تكاليف المشروع والسداد على 7 سنوات

وتقدر الاستثمارات الكلية لمشروع الأعلاف وطحن الحبوب بحوالي 430 ألف جنيه وذلك لشراء الآلات والمعدات اللازمة لعملية الطحين وتصنيع العلف الحيواني من التبن وغيره، وذلك بحسب دراسة الجدوى التي أوصت بإمكانية الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل المشروع حتى 65% من إجمالي التكاليف وبفائدة متناقصة 5% والسداد على 7 سنوات، وذلك في إطار مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة.

مدشة لجرش الحبوب وعربة تحميل وتعبئة.. الآلات والمعدات

وتابعت الدراسة، أنَّ الآلات والمعدات اللازمة للنشاط، عبارة عن مدشة لجرش الحبوب، ووحدة خلط لصناعة العلف، ووحدة مناولة، وعربة تحميل وتعبئة، بالإضافة إلى بعض الخامات من ذرة صفراء، وفول صويا، وقشر سمك، ومركزات، ودقيق، وردة قمح، وخامات تعبئة.

إنتاج أعلاف المواشي والدواجن ودش الحبوب

ويتركز نشاط مشروع المطحنة وتصنيع الأعلاف على إنتاج أعلاف المواشي والدواجن، ودش حبوب الذرة الصفراء، وعلف الدواجن، ودش للغير، وفقا لدراسة الجدوى.

وتعد الحبوب الزراعية هي المصدر الرئيسي لتصنيع الأعلاف المستخدمة كغذاء للدواجن والمواشي، وقد زاد الاهتمام بهذا المشروع مؤخرا بعد الزيادة السكانية وارتفاع الطلب على الثروة الحيوانية والداجنة، وذلك طوال العام.