التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه بعد تناوله «صبغة كحل» بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بمركز الخانكة، بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر تناوله «كحل» أثناء اللهو في المنزل، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستعجال تقرير الطب الشرعي لمناظرة الجثة.

وكان طفل قد لقي مصرعه إثر تناوله صبغة «حجر أسود - كحل» أثناء لهوه في أحد غرف المنزل في منطقة القلج دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الطفل لمستشفى الدمرداش بالقاهرة لسرعة إنقاذه إلا أنه لقي مصرعه أثناء محاولة إسعافه.

تفاصيل مصرع طفل بالخانكة

وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وشيع الأهالي الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن الشديد على رحيله.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من والد طفل، يفيد وفاة نجله إثر تناوله صبغة «حجر أسود - كحل»، أثناء لهوه بأحد غرف المنزل بمنطق القلج دائرة المركز.

التحريات حول مصرع طفل بالخانكة

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين وفاة الطفل «م إ م» يبلغ من العمر عامين، إثر تناوله صبغة «حجر أسود - كحل»، وذلك أثناء لهوه بأحد غرف المنزل، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.