«الضرائب»: الانتهاء من منظومة الفاتورة الإلكترونية نهاية العام الجاري

أكد مختار توفيق عباس ندا رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصلحة الضرائب هي القاطرة التي استطاعت أن تاخذ الاقتصاد المصري لبر الأمان، فالقيادة السياسية تمكنت من وضع معايير ناجحة، أدت إلى تحقيق معدلات أداء عالية، وارتفع معدل النمو إلى 25%.

التعاون مع المتعاملين مع الضرائب والوصول إلى نقاط مشتركة

وأضاف «ندا»، على هامش استقبال الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من قيادات المصلحة، أنه يسعى من خلال هذا اللقاء للرد على استفسارات الحضور كافة، بمشاركة الرؤساء التنفيذيين للمصلحة.

وأوضح رئيس الضرائب المصرية، أنه لزيادة تلك المعادلات لابد من الاستماع إلى مطالب المتعاملين مع المصلحة، والتعاون والوصول إلى نقاط مشتركة.

وأضاف أنه سيتم الانتهاء من الفاتورة الإلكترونية نهاية العام الجاري، وانضمام المجتمع الضريبي كافة للمنظومة، مؤكدًا أن القوى البشرية في المصلحة أصبحت تتقلص نتيجة دخول النظام الإلكتروني تزامنًا مع عملية التحول الرقمي التي تتبناها الدولة.

واستكمل أنه خلال الفترة الماضية تم عقد عدة لقاءات مع كافة المجتمع الضريبي للسماع إليهم والوصول إلى نقاط مشتركة.

أسبوع على إنهاء قانون التجاوز

وأكد أنه يتبقى أسبوع على إنهاء قانون التجاوز، ولن يوجد قانون تجاوز مرة أخرى، مطالبًا المتعاملين مع المصلحة بالدفع والاستفادة من القانون.

المعوقات التي تواجه تجار الإسكندرية من منتسبي الغرفة

من جهته أكد «الوكيل»، أن الهدف من اللقاء السماع للشكاوى والمعوقات التي تواجه تجار الإسكندرية من منتسبي الغرفة، ومعرفة سياسات المصلحة في تلك الفترة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد في العالم بأكمله، وليس في مصر فقط.