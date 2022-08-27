طلب إحاطة لإجراء تحليل مخدرات لطلاب المدارس والجامعات قبل بداء الدراسة

أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن بداية العام الدراسي الجديد فرصة جيدة لإصدار قرار يلزم المدارس والجامعات بإجراء تحليل مخدرات للطلاب، ومن يثبت تعاطيهم أو إدمانهم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاجهم وليس عقابهم بالفصل أو المنع من الحضور للمدارس والجامعات.

إجراء تحليل مخدرات لطلاب المدارس والجامعات

وقالت النائبة أمل سلامة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يجب الأخذ فى الاعتبار أن الجرائم البشعة والعنف الذي يحدث داخل المجتمع نتيجة تعاطي الشباب المخدرات لما لها من تأثير سلبى على الصحة النفسية، حيث يجب الحفاظ على الشباب والقيم الأخلاقية والتربية.

وأوضحت عضو لجنة حقوق الإنسان، أنه عند وجود طلاب مدمنين سوف يتم معالجتهم، من خلال تنبيه أولياء الأمور بتقديم الرعاية لأبنائهم وعدم إلقاء كافة المسؤلية على الدولة، خاصة أن الأهالي مشغولين بكسب لقمة العيش، لذلك يجب عمل إجراءات لمنع تعاطي المخدرات مع تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بالمدارس والجامعات بتأهيل الطلاب نفسيا لعدم العودة للتعاطي مرة أخرى.

الهدف من إجراء تحليل المخدرات للطلاب

وأضافت «سلامة»، أن الهدف من إجراء تحليل المخدرات هو الإطمئنان على صحة الشباب داخل المدارس والجامعات، وهو خطوة مهمة في طريق الجمهورية الجديدة، خاصة أن الشباب هم قادة المستقبل، مشيرة إلى أن الطالب المدمن من الممكن أن يعالج ويدمج داخل المجتمع مرة ثانية.

وتابعت: «إحنا شوفنا عدد كبير من حالات القتل من شباب جامعي بسبب تعاطي المخدرات، حتى لو أولياء الأمور مش قادرين على مراقبة أولادهم فى سن الخطر وهو سن الشباب، يجب أن تقوم الحكومة بعمل تحليل المخدرات للطلاب والعاملين».

طلب إحاطة لإجراء تحليل مخدرات للطلاب

وتقدمت النائبة أمل سلامة، بطلب الإحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بشأن إجراء تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات وجميع العاملين بالمنظومة التعليمية مع بداية العام الدراسي، وعلاج من يثبت تعاطيهم، وإعادة تأهيلهم لإدماجهم في المجتمع مرة أخرى.