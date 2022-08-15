 مجلس النواب يواصل استقبال متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي

واصل مجلس النواب، اليوم، استقبال المتدربين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وذلك في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين البرلمان والأكاديمية الوطنية للتدريب.

استقبال الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي

واستقبلت الأمانة العامة لمجلس النواب، يومي الأحد والاثنين 14 و15 أغسطس 2022، عددًا من متدربي الدفعة الرابعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب.

ووفقًا لبرنامج الزيارة، تفقد متدربو البرنامج الرئاسي القاعة الرئيسية للمجلس والمتحف، بالإضافة إلى مكتبة المجلس، وشاهدوا فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ الحياة البرلمانية الممتد لأكثر من 150 عامًا.

دور الشباب في رفعة وبناء الوطن

ومن جانبه، نقل الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد مناع، تحيات المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لمتدربي البرنامج الرئاسي، واعتزازه بدور الشباب في رفعة وبناء الوطن، مشيرًا إلى إشادة رئيس المجلس بأهمية دور الشباب.

وزار الوفد البهو الفرعوني ومتحف المجلس، وتعرفوا على نظام عمل المجلس وانعقاد الجلسات وعمل اللجان النوعية.