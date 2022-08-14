رئيس مجلس النواب يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة الجيزة

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم مجلس النواب، بخالص التعازي والمواساة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في وفاة الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا إلى جوار ربهم في حادث اندلاع حريق بكنيسة الشهيد أبي سيفين بإمبابة بمحافظة الجيزة، وهم يتعبدون في بيت من بيوت الله.

نعي مجلس النواب

وأكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بيان منذ قليل إنَّ مجلس النواب يتقدم بخالص العزاء للشعب المصري وأسر المتوفين، في وفاة الضحايا، داعين إلى الله بالشفاء العاجل للمصابين.

مجلس الشيوخ ينعي الضحايا

ويذكر أنَّ رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد نعى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين في منطقة إمبابة، وأعرب خلاله عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.