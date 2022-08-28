غرامات على تناول الطعام والشراب أثناء القيادة في بريطانيا

السائقون البريطانيون تنتظرهم غرامات ضخمة بسبب تناول الطعام في السيارة أثناء القيادة إذا تشتت انتباههم، وفي الحالات الأكثر خطورة ، يمكن تغريم السائقين 5000 جنيه إسترليني.

مقاضاة السائقين

وقالت صحيفة «إكسبريس» إنه على الرغم من عدم وجود قانون محدد يمنع سائقي السيارات من تناول الطعام أثناء القيادة، فقد تتم مقاضاة السائقين بسبب القيادة المتهورة إذا لم يكونوا مسيطرين بشكل صحيح على السيارة، خاصة القيادة المتهورة جريمة يعاقب عليها حاليًا بغرامة قدرها 100 جنيه إسترليني وثلاث نقاط جزاء.

وأوضح سيب جولدن، الرئيس التنفيذي لمدرسة RED لتعليم قيادة السيارات أنه من الجيد التأكيد على أنه لا ينبغي تشتيت انتباه الناس أثناء القيادة، فإذا كنت تقود مركبة، فمن مسؤوليتك قيادتها بأمان قدر الإمكان، حيث يمكن أن يشتت انتباه الناس أثناء تناول أو شرب شيء بارد.

غرامة على تناول الطعام

وأشار إلى أنه قد تعتقد أنه من الآمن القيادة أثناء الإمساك بالطعام في يديك، ولكن من المحتمل أن تحصل على غرامة إذا اعتبرت أنه من خلال القيام بذلك ، لم تكن لديك سيطرة كاملة وآمنة على السيارة.

وتنص القاعدة 148 من قانون السير على أن «القيادة الآمنة وركوب الخيل يحتاجان إلى التركيز، وتجنب الإلهاءات عند القيادة أو الركوب مثل الأكل والشرب، وحذرت الشرطة من أنه حتى السقوط القصير في التركيز يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على مستخدمي الطريق».

كما أشارت دراسة أجرتها جامعة ليدز عام 2012 إلى أن أوقات رد فعل سائقي السيارات الذين يتناولون الطعام كانت أبطأ بنسبة 44 في المائة من المعتاد.

كان سائقو السيارات الذين استخدموا هواتفهم لإرسال رسائل نصية أبطأ بنسبة 37.4% في الاستجابة، وأبطأت محادثة الهاتف المحمول بدون استخدام اليدين أوقات رد الفعل بنسبة 26.5 %.

عند احتساء مشروب، كانت الاستجابات أبطأ بنسبة تصل إلى 22 في المائة (كان السائقون أكثر عرضة بنسبة 18% لمواجهة ضعف التحكم في الممرات).