تقرير: ارتفاع إنتاج السيارات في إنجلترا.. والصين أبرز المستوردين

قالت جمعية مصنعي ومنتجي السيارات المحدودة في بريطانيا إن إنتاج الشركات للسيارات التجارية ارتفع بنسبة 43.9% في يوليو الماضي، حيث جرى إنتاج 8097 وحدة من أحدث الشاحنات والحافلات وسيارات الأجرة من خطوط المصانع البريطانية.

وأضافت الجمعية في تقرير لها أن الصادرات واصلت نموها المكون من رقمين هذا العام، مع ارتفاع يوليو بنسبة 34.2% إلى 4533 وحدة، مسجلاً الشهر الحادي عشر على التوالي من النمو، كما نما إنتاج السوق محليا بقوة، حيث ارتفع بنسبة 58.5% عن العام الماضي، ليصل إلى 3564 وحدة.

الاستثمار في أحدث المركبات

ويواصل مصنعو السيارات والحافلات والشاحنات ومركبات البضائع الثقيلة (HGV) والشاحنات وسيارات الأجرة الاستثمار في إنتاج أحدث المركبات ذات الانبعاثات الصفرية، وسط طلب متزايد من المشغلين وتمويل جديد من مسابقة برنامج Zero Emission Road Freight بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني للهيدروجين.

ويواجه صناع السيارات العديد من المشكلات بما في ذلك النقص العالمي في أشباه الموصلات، وغياب الموظفين الناجم عن الوباء الذي أجبر البعض على التغيير في أوقات الإغلاق في الصيف للمساعدة في إدارة التحدي.

ارتفاع الطلب على السيارات في الصين واليابان

وارتفعت الطلب على السيارات البريطانية في كل من الصين واليابان بنسبة 54.0% و40.1% على التوالي.

ويشير التقرير إلى أنه لضمان الحفاظ على المستويات الحالية للإنتاج في جميع أنحاء الصناعة -التي لها دور أساسي تلعبه في كل من إزالة الكربون في المملكة المتحدة والانتعاش الاقتصادي- يجب معالجة التضخم المرتفع وتكاليف الطاقة التجارية بشكل عاجل إذا أرادت بريطانيا أن تظل قادرة على المنافسة عالميًا.