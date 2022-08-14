غرامات جديدة على قائدي السيارات في بريطانيا بسبب الملابس الفضفاضة

قد يواجه السائقون في بريطانيا غرامات كبيرة هذا الأسبوع، بناءً على اختيارهم للملابس، حيث يواجه البريطانيون درجات حرارة عالية في موجة حر غير مسبوقة.

غرامات على السائقين

وقالت صحيفة «إكسبريس»، إنه سيتم فرض غرامات على السائقين الذين يرتدون ملابس فضفاضة، وتلك الغرامات للتأكد من أن المواطنين لا يرتدون ملابس ربما تؤثر على قدرتهم على القيادة، حيث تنص القاعدة 97 من قانون السير: «يجب أن تتأكد من أن الملابس والأحذية التي يتم ارتداؤها أثناء قيادة السيارات لا تمنعك من استخدام أدوات التحكم بالطريقة الصحيحة»، وينطبق الأمر أيضًا على اختيار السائق للأحذية التي يرتديها.

ويواجه السائقون غرامات فورية قدرها 100 جنيه إسترليني، بالإضافة إلى ثلاث نقاط جزاء ارتداء الملابس التي قد تقيد القيادة، كما يمكن رفع هذه الغرامات إلى 5000 جنيه إسترليني بالإضافة إلى تسع نقاط عقوبة، وإذا تم رفعها إلى المحكمة ، فقد يواجه سائقو السيارات حظرًا على القيادة.

الملابس الطويلة

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه هناك بعض تصاميم الملابس قد تتسبب في أزمات بسبب انخفاض القدرة على التحكم بالسيارة أثناء القيادة، ومنها الفساتين الطويلة أو الصيفية التي يمكن أن تدخل تحت الدواسات وهو ما قد يتسبب في حادثة، مما قد يؤثر على قدرة السائق على الضغط على الفرامل والتسارع.

ومن ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي الجينز الفضفاض أيضًا إلى وجود مشكلات في القيادة، حيث قد تنحصر المواد الإضافية للسراويل تحت الدواسة ، على غرار الفستان الطويلة.

ومن جانبه، حث جراهام كونواي العضو المنتدب في «Select Car Leasing»، السائقين على التفكير في ملابسهم قبل الانطلاق، فالسفر بملابس سميكة عندما يكون الجو حارًا جدًا، سيجعلك تشعر بعدم الارتياح والاضطراب خلف عجلة القيادة، مؤكدًا أن ارتداء الملابس الخفيفة ذات الألياف الطبيعية سيساعدك على الشعور بالبرودة لفترة أطول خاصة أثناء الرحلات الطويلة.

كما حذر الذين لديهم مقاعد سيارة جلدية، من ارتداء ملابس قصيرة للغاية حتى لا تحرق بشرتهم، لهذا السبب، قد يكون من المفيد الجلوس على منشفة، كما يمكن أن تكون الأحذية مشكلة أيضًا، خاصة الأحذية ذات الكعب العالي، فيمكن أن تنزلق وتسقط تحت الدواسات وتصرف السائقين عن الانتباه إلى الطريق.