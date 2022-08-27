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مصر تنشئ أول وحدة بنك حيوي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

كتب:

محمد مجدي
04:08 م | السبت 27 أغسطس 2022
لوجو القوات المسلحة المصرية

لوجو القوات المسلحة المصرية

تنشئ القوات المسلحة أول وحدة بنك حيوي (Bio Bank) أوتوماتيكية بالكامل فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع شركتي (أسكيون Askion الألمانية، ميرا لاب Miralab المصرية).

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين، الذي تم الإعلان عنه في مارس 2021.

وتتمثل أهمية وحدة البنك الحيوي في قدرته على حفظ وتخزين جميع أنواع العينات المستخدمة في البحث العلمي لسنوات طويلة، مما يسهم في تسهيل عملية دراسة العينات الحيوية دون الخوف من تلفها.

يأتي هذا الإنجاز الجديد من منطلق حرص القيادة السياسية على الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مصر وفي ظل الجمهورية الجديدة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.