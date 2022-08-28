«تسويق السياحة»: عودة قوية للرحلات اليابانية للأقصر.. وتوقعات بفتح أسواق جديدة

قال الخبير السياحي محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن هناك عودة قوية للسياحة الثقافية بالأقصر مع بداية هذا الموسم، تزامنا مع عودة السياحة اليابانية لمصر، ووجود توقعات بفتح أسواق سياحية جديدة من جنوب شرق آسيا «الهند» و«كوريا».

توقعات بزيادة التدفق السياحي لمصر بنسبة 28%

وأضاف «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» يمثل قوة دفع شديدة لتدفق السياحة الأمريكية هذا الشتاء، كما أن هناك توقعات بزيادة التدفق السياحي لمصر بنسبة 28%، مع ارتفاع في مستوى الإنفاق اليومي من 90 لـ115 دولارا، كما أن الأقصر تحتضن مجموعة كبيرة من المؤتمرات العلمية هذا الشتاء، بعد أن تحولت إلى مقصد ممتاز لسياحة المؤتمرات.

ترميمات الكرنك تجذب أسواق غير تقليدية

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية إلى أن البنية التحتية السياحية متمثلة في طريق الكباش والانتهاء من ترميم معبد الأقصر والبدء في الترميمات الكبرى في تاريخ معبد الكرنك بصالة الأعمدة، تجذب الكثير من الأسواق غير التقليدية.

احتفالية مئة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون

وتابع أن الدورات التدريبية التي تقوم بها لجنة تسويق السياحة الثقافية ترفع من مستوى المنتج السياحي لهذا العام، مؤكدا أن اللجنة تستعد لإقامة احتفالية ضخمة بمناسبة مرور مئة عام على اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون خلال نوفمبر المقبل.