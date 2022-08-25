«السياحة»: زيادة الإقبال على المطاعم خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2022

قال علي حسن، مدير عام الرقابة والتفتيش على المطاعم والمنشآت السياحية بوزارة السياحة، إن نسب الإقبال على تناول الأطعمة والمشروبات بالمطاعم السياحية خلال الشهور الـ8 الأولى من العام الجاري، أعلى من مثيلتها خلال عامي 2020 و2021، موضحًا أن العام الجاري، خاصة خلال فصل الصيف، شهد زيادة كبيرة في معدلات الإقبال من قبل السياح العرب على تناول الوجبات الغذائية بالمطاعم السياحية.

عودة المطاعم لاستقبال الرواد بنسبة 100%

أضاف علي حسن في تصريحات لـ«الوطن»، أن من أهم الأسباب التى أدت إلى زيادة نسب الإقبال على المطاعم السياحية خلال الشهور الـ8 الأولى من عام 2022، تراجع نسب الإصابات بفيروس كورونا محليًا وعالميا، وعودة المطاعم والمنشآت السياحية لاستقبال الرواد بكامل طاقتها الاستيعابية، فضلاً عن زيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر منذ بداية العام الجاري.

زيادة في أعداد السياح العرب

وأشار «حسن»، إلى أن الموسم الصيفي الحالي شهد زيادة مطردة في نسب الإقبال من قبل السياح العرب، بالتوازي مع وجود أعداد متوسطة من المواطنين المصريين، وتابع أن الارتفاع النسبي في أسعار الوجبات الغذائية جاء بسبب زيادة مكونات الإنتاج جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، كما انعكس على تراجع أعداد المصريين الراغبين في تناول الأطعمة بالمطاعم السياحية.

وأوضح أن المنشآت والمطاعم السياحية الموجود بالقاهرة الكبرى كانت الأكثر امتلاءً بالرواد خلال شهور الصيف الحالي، وهو ذات الحال بالنسبة لمطاعم الساحل الشمالي، موضحًا أن نسب الإشغال بمطاعم شرم الشيخ والغردقة كانت معقولة.

يشار إلى أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، شددت على جميع أعضائها بضرورة الالتزام خلال الفترة الحالية بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا، والتي شملت قياس درجات الحرارة للعاملين والرواد قبل دخولهم للمطعم، وارتداء العاملين الكمامات الطبية بشكل إلزامي طوال فترة تواجدهم بالعمل، مع توفير المطهرات والمعقمات بنسب كبيرة بالمنشآت والمطاعم السياحية.