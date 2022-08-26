«غرفة السياحة»: العرب رفعوا نسب إشغال فنادق القاهرة خلال أغسطس لـ85%

أكد محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، رفع متوسط الإشغالات بفنادق القاهرة الكبرى والساحل الشمالى والإسكندرية إلى نحو 85% بسبب الحركة الوافدة إلى مصر من الدول العربية خلال شهر أغسطس الجارى.

ولفت إلى أن إقبال السياح العرب على زيارة كل من شرم الشيخ والغردقة خلال الشهر الجارى كانت متوسطة.

السياح السعوديين احتلوا المركز الأول عربيا

وأضاف محمد ثروت في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياح السعوديين احتلوا المركز الأول عربيا كأكثر السياح تواجدًا إلى مصر خلال الشهر الجارى، وفي المركز الثاني السياح الإماراتيين والليبيين، لافتًا إلى أن شهر أغسطس 2022 شهد توافد أعداد جيدة من السياح الأردنيين والقطريين.

وأوضح «ثروت» أن القاهرة أتت على رأس المدن والمحافظات المصرية التي يقصدها السياح العرب خلال الشهر الجاري، ثم الساحل الشمالى والإسكندرية.

توافد آلاف السياح الإماراتيين لزيارة منطقة الساحل الشمالي

وتابع: «الموسم الصيفي الحالي بشكل عام وشهر أغسطس الجاري بشكل خاص، شهد توافد آلاف السياح الإماراتيين لزيارة منطقة الساحل الشمالي» لكن شرم الشيخ والغردقة لم يستطيعا جذب أعداد كبيرة من السياح العرب.

ولفت «ثروت» إلى أن حركة السياحة الوافدة من الدول العربية تستمر بمعدلاتها الحالية حتى النصف الأول من شهر سبتمبر المقبل، ثم تبدأ في التراجع وذلك لبدء العام الدراسي في معظم الدول العربية خلال تلك الفترة، معربًا عن توقعاته بأن يشهد فصل الشتاء المقبل إقبالاً معقولا من السياح العرب.

2 مليون سائح عربي خلال العام الجارى

وتوقع «ثروت» أن يتخطى أعداد السياح العرب لمصر حاجز الـ 2 مليون سائح بنهاية العام الحالي، إذ أن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر العام الحالي يقارب الذين زاروها خلال عام 2019 قبل جائحة كورونا.