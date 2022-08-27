مصر تنفذ تدريبا بحريا عابرا مع أمريكا وإسبانيا

نفذت القوات البحرية المصرية، تدريبا عابرا مع عدد من السفن التابعة للبحرية الأمريكية والإسبانية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط عقب زيارتها لقاعدة الإسكندرية البحرية التي استمرت لعدة أيام.

واشترك في التدريب الفرقاطة المصرية «الفاتح»، والمدمرة الأمريكية «USS Forrest Sherman»، والفرقاطة الإسبانية «ESPS Almirante Juan De Borbon»، إذ بدأت الفعاليات بعقد مؤتمر ما قبل الإبحار بغرض تنسيق الأنشطة التي يجري تنفيذها إلى جانب تعارف القوات المشتركة لكلا الجانبين.

وتضمن التـدريب مجموعـة مـن الأنشطة القتالية البحريـة المختلفـة؛ منها تبادل صـور الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحـري المشترك لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية، والتدريب على العـمـل المتجانس ضـمـن قـوة واجب مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري إلى جانب مجابهة التهديدات التي تـؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ تمارين مواصلات إشارية بين الوحدات المشاركة.

وأظهر التدريب مـدى كفـاءة ومهارة أطقم القوات البحرية الثلاث في تنفيذ المهام التي تكلف بها.

وتأتي تلـك التـدريبات في إطار دعـم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها من الدول الصديقة الـتي تتمتـع بخـبرات كبيرة فـي هـذه المجـالات، ما يساهم في دعم الأمن البحري والاستقرار.